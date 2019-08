Meleşcanu o contrazice pe Dăncilă pe tema rechemării lui Maior: Nu este prima dată când „rătăceşte” documentele

„Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin posta speciala, la data de 8 mai 2019, asa cum rezulta din documentul de expeditie, urmand ca dupa avizarea de catre dna prim-ministru sa fie trimis presedintelui Romaniei. In ceea ce o priveste pe dna prim-ministru, nu este pentru prima oara cand «rataceste» documentele pe care nu si le asuma sau pe care nu doreste sa le respinga”, a precizat Teodor Meleşcanu într-un comunicat citat de Agerpres.

Viorica Dăncilă susţine că nu a primit nicio solicitare din partea fostului ministru de Externe, Teodor Meleşcanu, privind rechemarea la post a ambasadorului României în SUA, George Maior. Meleşcanu anunţa în luna mai că a trimis propunerea de rechemare la Cotroceni. Potrivit unor surse politice, nu a ajuns niciun document pe masa preşdintelui. Într-un interviu pentru Adevărul, Maior spunea că a aflat de la televizor despre rechemarea sa.

„Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Melescanu, absolut nicio solicitare. O semnam si o trimiteam la Cotroceni, daca primeam aceasta solicitare. (...) O sa am o discutie cu doamna Ramona Manescu, dar nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politica la momentul acela, nu eram presedintele partidului, dar acea hartie care trebuia trimisa la Cotroceni nu a venit”, a afirmat premierul joi la Piteşti.