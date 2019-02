Meleşcanu avertizează R. Moldova înainte de alegeri: Să nu mai fie folosit sistemul judiciar pentru a fi invalidat un candidat ales în mod democratic!

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a cerut Puterii de la Chişinău să nu mai folosească sistemul judiciar pentru a invalida un eventual rezultat nefavorabil, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, la alegerile pentru Primăria Chişinăului, câştigate în zadar de candidatul Opoziţiei Andrei Năstase. În spatele deciziei care a scandalizat atunci UE s-ar fi aflat oligarhul Vladimir Plahotniuc, liderul PD, cel care poate decide viitoarea majoritate parlamentară.

Adevărul: Duminică au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Cât de mare e riscul să se formeze o majoritate pro-rusă după alegeri, nu una pro-europeană?

Teodor Meleşcanu: Din analize, apare destul de clar că există posibilitatea ca Partidul Socialist (partidul preşedintelui Igor Dodon - n.r.) să obţină cel mai mare scor la alegerile parlamentare, dar nu va avea majoritatea necesară pentru a guverna.

Deci nu va avea singur majoritatea.

Da, singur. Ceea ce va duce la discuţii despre crearea unei majorităţi. Cea mai bună soluţie ar fi o majoritate pro-europeană, care să continue parcursul Moldovei pe drumul integrării sale europene, dar va trebui să vedem ce zice electoratul.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, liderul PD, ar putea fi partea a acestei majorităţi pro-europene?

Din câte se pare, al doilea număr de deputaţi pe care îi vor alege oamenii în Republica Moldova va fi de la Partidul Democrat. În urmă cu trei săptămâni, am fost într-o vizită în Republica Moldova, unde am avut discuţii cu prim-ministrul, cu ministrul de Externe şi, de asemenea, pentru prima oară în istoria noastră, am invitat la ambasada României pe toţi liderii partidelor neparlamentare de Opoziţie, care au şi eu o ambiţie de a intra în Parlament şi de a obţine un număr cât mai mare de voturi. La nivelul guvernului, am spus foarte clar că sunt două lucruri esenţiale pentru care insistăm foarte mult: organizarea unor alegeri corecte, libere, la care să poată participa toată lumea, fără probleme de tipul celor care s-au întâmplat la alegerile pentru funcţia de primar al Chişinăului. Doi: le-am recomandat celor de la Putere să nu rupă punţile cu Opoziţia, care înseamnă şi opoziţie la Partidului Democrat. Dar Opoziţia are acelaşi obiectiv de continuare al drumului european al Republicii Molodva. Asta a fost recomandarea mea pe care mi-am permis să o fac prim-ministrului. La masa pe care am avut-o la ambasadă, le-am spus, de asemenea, celor care făceau parte din structura ACUM – Maia Sandu, Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, domnul Dedu (liderii Opoziţiei –n.r.), deci toţi cei care aveau rezerve faţă de ideea creării unei majorităţi - , le-am dat un alt sfat: acela că în politică niciodată nu trebuie să spui niciodată şi că nu trebuie rupte nici din partea lor punţile şi posibilitatea pe care am avea-o, ipotetic, în funcţie de rezultat, de a avea o majoritate care să continuie parcursul european al Republicii Moldova.

Credeţi că se mai poate repeta scenariul în care să fie invalidate alegerile?

Din recomandările foarte ferme pe care le-am făcut este de a nu se folosi sistemul judiciar pentru a invalida un candidat care a fost ales în mod democratic de către populaţie.

G4Media: Ministrul de Externe maghiar a făcut săptămâna trecută, într-o vizită la Chişinău, mai multe declaraţii despre modul în care UE ar trebuie să susţină şi să critice Moldova. Care e poziţia României?

Nu putem spune că avem poziţii identice, noi şi Ungaria, pe tema Republicii Moldova. Există însă un punct în care opiniile nostre se întâlnesc: UE a investit foarte mulţi bani şi foarte multe acţiuni politice - cum ar fi Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu UE şi ridicarea vizelor pentru cetăţenii din Republica Moldova. Poziţia noastră este că, la ora actuală, ar fi o greşeală să renunţăm la tot ce am investit, în loc să aşteptăm rezultatul alegerilor, iar în cazul în care vom avea un guvern pro-european, UE să-şi continue activităţile de sprijin. Domnul Szijjarto a mers, în esenţă, pe ideea că este nevoie ca Republica Moldova să se bucure în continuare de sprijin din partea UE. Trebuie să recunsoc că şi noi avem aceeaşi viziune.

