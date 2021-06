Marcel Ciolacu: Săptămâna viitoare o să facem public textul moţiunii de cenzură

„Săptămâna viitoare o să facem public textul moţiunii de cenzură. Deja am început negocierile cu parlamentari din alte partide şi categoric în această sesiune această moţiune va fi şi depusă şi votată”, a declarat Ciolacu, la sediul central al PSD, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al partidului.



El a adăugat că nu are nicio garanţie că parlamentarii de la AUR vor vota această moţiune de cenzură. „Nu există nicio garanţie în politică, dar, când avem finalizat textul, până va fi dat publicităţii, am să îl transmit şi liderilor de la formaţiunea AUR", a afirmat preşedintele PSD.



Potrivit acestuia, social-democraţii reproşează Guvernului nivelul de trai al românilor şi „tot ceea ce se întâmplă în actul de guvernare", toate acele reforme „pe care le doreşte”, dar "pe care nu le-a cerut nimeni".



„Mai nou am văzut şi MCV, numirile făcute de către preşedintele României la anumiţi procurori fără avizul CSM. Parcă era o promisiune, în câteva luni scăpăm de MCV, nu că aducem noi argumente de menţinere a MCV în faţa Comisiei Europene”, a afirmat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a menţionat că este posibil ca moţiunea să fie semnată şi de către parlamentari neafiliaţi.