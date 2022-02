Marcel Ciolacu: Avem parteneriat strategic cu SUA. Nu suntem subordonaţi Rusiei ca să ne spună ce să facem pe teritoriul României

Liderul PSD s-a pronunţat pe tema solicitării lui Vladimir Putin ca trupele NATO să părăsească România, dar şi a acuzaţiilor referitoare la scutul de la Deveselu.

„România are un parteneriat strategic cu Statele Unite, am spus foarte clar. Nu îmi aduc aminte să avem cu Rusia sau să fim subordonaţi Rusiei şi să ne ceară ce să facem pe teritoriul României. E abordarea corectă ce se întâmplă acum, am văzut ieşirea ministrului de Externe, ale preşedintelui, ale ministrului Apărării”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a îndemnat la prudenţă, pentru ca situaţia să nu escaladeze. „Nu cred că România trebuie să aibă declaraţii care să ridice şi mai multe tensiuni. Nu sunt specialist în relaţii externe ca să îi dau note preşedintelui României. Franţa, iarăşi avem un parteneriat strategic cu Franţa de a trimite trupe în România”, a completat Ciolacu.