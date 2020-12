Mai mulţi simpatizanţi ai USR cer demisia liderului partidului Dan Barna, după ce acesta a anunţat că „din punctul de vedere al USR-PLUS, este un rezultat istoric” la parlamentare

„Demisia de onoare, dacă aveţi aşa ceva. Fără melodrama dar duceţi partidul pe o linie moartă”, a completat un internaut, duminică seara pe pagina de Facebook a lui Dan Barna.

Altcineva i-a transmis că a tras în jos munca altor oameni şi că ar trebui să renunţe la funcţia de preşedinte al USR.

„Domnule Dan Barna, cu respect vă spun, ati greşit ca nu v-aţi retras dupa alegerile prezidenţiale. O spun ca votant Usr+. Ati tras in jos munca multor oameni. De ce? De ce nu puteţi renunţa? Vine un moment cand trebuie sa acceptaţi greşelile facute si sa lăsaţi alti oameni sa ridice partidul”, i-a transmis o altă persoană.

„Şi eu sper sa existe o urma de demnitate si sa de demisionati domnule Barna. Unde e azi PSD e si o urmare a felului in care ati condus USR. E timpul ca impreuna cu Ghinea sa va asumati esecul usturator de azi. Daca nu intelegeti nici acum mesajul electoratului vostru probabil ca o sa ingropati complet partidul”, arată un alt mesaj pe reţeaua de socializare.

O altă persoană îi recomandă să rămână în izolare şi să lase politica, precizând că 15% la alegerile parlamentare este un rezultat ruşinos.

„Domnul Barna...rămâneţi in izolare şi lăsaţi politica !! Demisia !! 15% este un rezultat ruşinos!!”, scrie un alt internaut.

„Nici acum nu demisionezi?!”, în întreabă altcineva pe Barna.

Un alt om îl întreabă pe liderul USR dacă are demisia pregătită sau iar se va reconfirma intern în câteva zile.

„Aveţi demisia pregătită? Sau vă reconfirmaţi iar intern la maxim 5 zile distanţă? Că aveţi «butoanele»”, a scris un alt internaut la postarea lui Dan Barna.

Altcineva a comentat: „La europarlamentare au avut 22.4%, acum sunt la 15%, lumea nici nu a mai ieşit la vot dar este clar că Dan Barna nu vrea să plece. Cred că este cazul să luăm partidul înapoi”.

„Din punctul de vedere al USR PLUS pot să spun că este un rezultat istoric, pentru care îi felicit pe colegii mei. Am reuşit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reuşit să dublăm acel rezultat şi dacă timp de patru ani, cu aproape 9% am reuşit să facem agenda în Parlament, sunt convins că, cu un rezultat cel puţin dublu, aşa cum arată estimările la acest moment, vom face şi agenda Guvernului. Participarea redusă la scrutin arată cât de greu este pentru România să iasă dintr-o logică de pesedism. Victoria de astăzi şi rezultatul de astăzi al USR PLUS este un pas important pe care ne asumăm să îl ducem mai departe în Parlament şi în Guvern”, a spus Dan Barna, în mesajul video.

PSD se menţine pe primul loc cu 30,2% la votul pentru Camera Deputaţilor în alegerile parlamentare urmat de PNL cu 29,3%, iar la Senat PSD are 30,6%, iar PNL 29,1%, potrivit exit-poll al CURS-AVANGARDE prezentat duminică seara de Antena 3, pe baza datelor centralizate la finalul procesului de votare, la ora 21:00.

Conform datelor finale, la Camera Deputaţilor rezultatele indică următoarele scoruri - PSD – 30,2%, PNL – 29,3%, USR – 16,1%, UDMR – 5,6%, AUR – 5,3%, Pro România şi PMP – 5%.

La Senat - PSD – 30,3%, PNL – 29,4%, USR – 16,6%, UDMR – 5,7%, AUR – 5,4%, Pro Româna şi PMP – 5%.