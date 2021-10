Ludovic Orban, despre Klaus Iohannis: „Cred că nu-şi termină mandatul“. Fostul lider PNL susţine că Iohannis ar vrea să fie premier după 2024

Orban apreciază că preşedintele Klaus Iohannis nu îşi va termina mandatul, pentru că va fi suspendat din funcţie de către Parlament.





„Trăim în România, o ţară frumoasă cu oameni frumoşi, doar că avem un preşedinte care a luat-o razna complet, care parcă a uitat că este preşedintele României şi se comportă ca un turist străin care se află în România, ignorându-şi complet obligaţiile pe care le are faţă de cetăţenii români şi acţionând împotriva intereselor României, în mod evident”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea Plus.

Orban apreciază că preşedintele Iohannis nu îşi va termina al doilea mandat. Întrebat dacă în opinia sa Klaus Iohannis este autorul actualei crize politice, Orban a răspuns:„ cu siguranţă”, el afirmând că decizia de a nu reface coaliţia cu USR „este în mod evident decizia preşedintelui Iohannis”

„Preşedintele Iohannis are un comportament care nu mai are nicio legătură cu comportamentul pe care l-a avut atât timp cât noi am fost în parteneriat. Cred că nu-şi termină mandatul, vă spun sincer”, a mai afirmat Orban.





Întrebat dacă crede în varianta suspendării preşedintelui, Orban a răspuns: „Cu siguranţă”.

În ceea ce priveşte creşterea economică, el consideră că „nu este foarte sănătoasă”; nu se bazează pe „motoare sănătoase de creştere” ci pe creşterea consumului.





Practic, consumăm mai mult din import, nu producem mai mult în România”, argumentează Orban, adăugând că o politică sănătoasă este „prin noi înşine”

„Dacă vă uitaţi, Forin Cîţu nu mai trăieşte în realitatea noastră cotidiană. Realitatea noastră de zi cu zi este să te duci să faci un plin, să plăteşti o factură, să te duci să faci cumpărăturile la piaţă că vezi că toate preţurile au crescut”, mai spune Orban.

El crede că „atât Iohannis, cât şi Cîţu, cât şi cei din jurul lui Cîţu, pur şi simplu au înnebunit”.

Orban admite că are o parte de responsabilitate pentru actuala situaţie.





„Am şi eu partea mea de răspundere. Cred că tot ce am făcut în ultimele patru luni jumate cred că arată categoric că sunt împotrivă şi că nu vreau să fiu părtaş la nebunia din ultimele patru luni”, a adăugat fostul lider liberal.





În cadrul aceleiaşi emisiuni, fostul preşedinte al liberalilor a declarat că Klaus Iohannis ar viza funcţia de prim-ministru, iar pentru a o putea obţine din 2024 trebuie să rămână apropiat de PNL.