Ludovic Orban: Colaborăm bine cu USR, dar am prefera să îşi consume energia atacând mai mult PSD decât pe noi

„Colaborăm bine cu USR, am stabilit un mecanism de consultare periodică, ne informăm reciproc despre iniţiativele pe care fiecare le are, de la iniţiative parlamentare, până la demersuri procedurale. Nu s-a întâmplat să nu votăm împreună moţiuni de cenzură sau moţiuni simple. De multe ori am atacat împreună la Curtea Constituţională, avem dialog şi cooperare. Sigur că aş prefera ca USR să îşi consume energia, mai ales pe online, atacând mai mult PSD decât pe noi, pe nedrept“, a afirmat Ludovic Orban.

Întrebat care este obiectivul liberalilor în alegerile europarlamentare de anul viitor, Ludovic Orban a răspuns: „Vrem să obţinem cel mai bun scor posibil pe care îl poate obţine PNL“.

Ludovic Orban participă sâmbătă, la Iaşi, la Forumul Administraţiei Publice Locale, organizat de PNL Iaşi, la eveniment fiind prezenţI aproximativ 300 de reprezentanţi ai partidului.