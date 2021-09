Ludovic Orban, atac la miniştrii PNL: Nu ne sunt şefi, dimpotrivă. Ce le datorăm lor, miniştrilor?

"Şi aici vreau să punem lucrurile la punct: membrii Guvernului au ajuns să aibă putere numai din cauza muncii dumneavoastră, pentru că fiecare dintre dumneavoastră în comunităţile în care trăiţi aţi muncit pentru partid, aţi convins oamenii să voteze cu noi, oamenii au votat cu noi şi în felul ăsta am ajuns la putere. Ei nu ne sunt şefi, dimpotrivă. Ministru vine de la «ministrum», care înseamnă «a sluji, a munci pentru noi sau pentru oameni». Păi ce le datorăm lor, miniştrilor? Cum să accept ca un ministru să dea afară şapte liberali numai pentru că ei sunt susţinătorii preşedintelui Partidului Naţional Liberal care l-a propus pe ministrul respectiv: păi ce, el e şeful nostru sau el e omul care a ajuns în funcţie datorită nouă? Nu Guvernul conduce partidul, ci partidul trebuie să conducă Guvernul, asta este regula. Izvorul legitimităţii este munca fiecăruia dintre dumneavoastră. Dacă dumneavoastră acceptaţi să vină un ministru la dumneavoastră să spună că dacă nu votezi cu Cîţu îţi dau afară prefectul sau îţi dau afară preşedintele de la jocuri de noroc sau îţi dau afară pe oricine altcineva sau nu vă dau bani primarilor dacă voi nu mergeţi cu mine, înseamnă că ăsta nu mai e Partidul Naţional Liberal”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Doar un singur membru al Comitetului Director Judeţean al PNL Olt a votat pentru moţiunea lui Ludovic Orban, iar în acest context, Orban le-a transmis: "Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau". În faţa unei filiale care îl sprijină majoritar pe premierul Florin Cîţu pentru preşedinţia PNL, liderul liberal s-a lansat într-un atac la adresa miniştrilor.

"Credeţi că Florin Cîţu e mai bun decât mine? Credeţi că vreodată Florin Cîţu va face ceea ce am făcut eu pentru PNL: credeţi dumneavoastră că Florin Cîţu cunoaşte măcar unu la sută din ceea ce ştiu eu despre Partidul Naţional Liberal? Ca să nu vă mai spun alte lucruri. (...) Vreodată am ameninţat eu vreun liberal, vreodată m-aţi auzit pe mine ţipând sau dând ordine sau speriind pe cineva sau condiţionând vreun ajutor pe care l-am acordat? Nu cred! Fraţilor, ce se întâmplă în Partidul Naţional Liberal de o bună bucată de vreme nu are nicio legătură cu liberalismul şi cu democraţia! Nu putem să acceptăm ce se întâmplă! Dacă dumneavoastră acceptaţi ceea ce se întâmplă, şi anume schimbarea voinţei reale a oamenilor prin instrumente de presiune, de control, prin promisiuni de bani, prin ameninţări cu excluderi din partid, prin ameninţări cu demiteri din funcţii, înseamnă că noi nu o să mai fim Partidul Naţional Liberal, noi o să fim o armată în care acceptăm să primim ordine şi pur şi simplu o să fim... Partidul Naţional Liberal? Glumiţi? Nu va mai fi niciodată Partidul Naţional Liberal. Să nu ne facem că nu înţelegem despre ce este vorba! Să nu ne facem că nu înţelegem despre ce este vorba!”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, în şedinţa Comitetului Director Judeţean al PNL Olt.