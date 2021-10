Lucian Stanciu Viziteu: Începem testarea gratuită COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, la recomandarea medicului de familie

Iniţiativa aparţine Primăriei Municipiului Bacău care alături de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociaţia Medicilor de Familie Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Crucea Roşie Bacău, Direcţia de Asistenţă Socială, şi cu sprijinul material al EVERGENT Investments (fosta SIF Moldova), Agricola International S.A., AEROSTAR S.A şi şi alţi reprezentanţi ai mediului asociativ privat, au demarat acest program pilot printr-un parteneriat menit să suplimenteze capacitatea de testare la nivel local în speranţa degrevării unităţilor UPU, ATI şi a Serviciului de Ambulanţă.

„Sănătatea băcăuanilor este o componentă prioritară pentru mandatul meu de primar. În consecinţă, am iniţiat acest proiect numit "OXIGEN pentru Bacău" prin care ne vom implica direct in lupta cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a degreva cât mai mult Spitalele si Serviciul de Ambulanţă. Prima fază a proiectului constă în lansarea unui serviciu public de testare gratuită COVID-19, la recomandarea medicului de familie. Ştiu că unii dintre băcăuani nu vor încă să se vaccineze din diverse motive şi ştiu că, în acelaşi timp, există întârzieri mari în testarea asigurată de către alte instituţii. Mai mult decât atât, costurile testării necesare pentru obţinerea certificatului verde sunt foarte mari pentru larga majoritate a băcăuanilor. Din aceste motive am lansat acest program”, a afirmat Lucian Stanciu Viziteu.

Edilul susţine că este necesară accelerarea testării pentru a depista persoanele infectate. „Totodată printr-o rată mai mare a testării, vom putea depista în timp util persoanele infectate, reducând astfel răspândirea virusului si îmbolnăvirile grave. Faza doi a proiectului va începe curând si va include un sistem suport medical la domiciliu. Mulţumesc tuturor partenerilor care au înţeles importanţa acestei iniţiative şi le promit băcăuanilor că voi face în continuare tot ce îmi stă în putinţă să ieşim cat mai repede de sub spectrul acestei crize sanitare", a completat primarul Municipiului Bacău.

2.000 de teste au ajuns la spitalul menţionat, un număr estimat a fi suficient pentru luna de implementare a acestui demers.