Dragnea, audiat la Parchetul General: Am fost audiat ca martor în legătură cu afirmaţiile privind o lovitură de stat. Nu am prezentat niciun document

Update: Liviu Dragnea: Am fost citat ca martor în legătură cu afirmaţiile privind tentativa loviturii de stat. Am prezentat elementele care vin în sprijinul afirmaţiilor mele. Nu documente, celelalte elemente. Tot ce am avut de spus, am spus în faţa procurorilor. Ca martor, nu pot să spun. Nu am depus niciun document. Ce le-am spus dumnealor nu pot să vă spun dumneavoastră acum. Eu nu am primit informări nici de la Ministerul de Interne, nici de la SRI, nici de la nimeni. I-am spus şi domnului procuror care e punctul meu de vedere, jandarmeria în opinia mea a reacţionat legal, în condiţiile în care acolo au fost nişte violenţe destul de mari. Mi-aş fi dorit să primesc informaţii, nu am primit nimic. Protestatarilor nu le răspund nimic, celor paşnici care au fost bătuţi le transmit să se delimiteze de violenţe.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara duminică seară la Antena 3 că instituţiile statului n-au greşit cu nimic când au intervenit în forţă în Piaţa Victoriei în 10 august, având suficiente elemente „ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat”. Dragnea a mai spus că este convins că săptămâna viitoare vor ieşi la iveală dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat din plan extern.