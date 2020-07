Lege: Guvernul poate carantina şi bunurile suspecte de COVID, nu doar persoanele

Art. 2 În înţelesul prezentei legi se definesc următorii termeni:

a) „carantina persoanelor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spatii special desemnate de către autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată.

b) „carantina bunurilor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, prin care se urmăreşte separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri suspecte de contaminare.

Secretarul de stat Raed Rafat a precizat luni că proiectul de lege privind carantina, aprobat în Guvern, are o definiţie a carantinei asemănătoare cu regulamentul internaţional sanitar, că izolarea la domiciliu este soluţia la care se va recurge doar când capacitatea spitalelor e depăşită. Legea prevede şi modalităţile de contestare a măsurilor de izolare şi carantină. De la intrarea în vigoare a deciziei CCR privind neconstituţionalitatea carantineri decisă prin ordin de ministrul, 550 de persoane au fost externate. Raed Arafat a relatat cazul unui pacient care a cerut externarea, deşi necesita oxigenare.

CCR consideră că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale. De asemenea, CCR susţine că instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.

În replică, Ludovic Orban a spus: ”Vreau să reamintesc că în urma unei decizii CCR, toate amenzile date de instituţiile cu drept de control au fost anulate printr-o decizie a CCR, ca şi filială a PSD. Pun aşa o întrebare: unde am fi fost dacă nu am fi putut lua aceste măsuri? Noi am avut o expunere uriaşă pentru persoanele care au venit din ţări cu un nivel foarte răspândit al epidemiei. Dacă nu am fi avut acest instrument de carantinare am fi avut probabil de 10-20 de ori mai multe cazuri. Instituţiile nu trebuie să facă jocuri politice”.