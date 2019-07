Klaus Iohannis se întâlneşte cu liberalii. Rareş Bogdan: Câştigăm! Alături de preşedintele Klaus Iohannis, acest popor poate sta cu fruntea sus

Rareş Bogdan a scris marţi pe Facebook, cu câteva ore înaintea întâlnirii: ”S-a decis: 10 noiembrie, data alegerilor prezidenţiale. Câştigăm! Alături de preşedintele Klaus Iohannis, acest popor poate sta cu fruntea sus în lumea tot mai greu de priceput! Este respectat pe toate continentele, în toate cancelariile. Este un om care are obraz, care are onoare, care are demnitate şi nu va accepta niciodată ca ţara noastră să cadă în mâinile infractorilor, incompetenţilor, mincinoşilor, prefăcuţilor şi trădătorilor. Ascultaţi ce vă spun!“.

În perioada următoare şi alte partide ar urma să îşi anunţe candidatul la Preşedinţie. USR are Congres la sfârşitul acestei săptămâni şi şi-ar putea anunţa candidatul, iar PSD are Congres în 3 august tot pentru desemnarea candidatului.

