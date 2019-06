Klaus Iohannis, declaraţie comună cu Juncker şi Tusk la Bruxelles. „Voi ţine minte toată viaţa summitul de la Sibiu”

În deschderea conferinţei de presă, şeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a explicat că discuţiile consiliului s-au centrat în jurul situaţiei economice, dar şi despre situaţia privind Brexit.

„Am convenit să avem o abordare unitară. Aşteptăm cu interes să cooperăm cu viitorul prim-ministru al Regatului Unit. Dorim să evităm o situaţia în care Marea Britanie iese fără acord. În ce priveşte viitorul relaţiilor dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană, vrem o relaţie apropiată dar acordul de ieşire nu va fi renegociat”, a subliniat Juncker.

Acesta i-a mulţumit apoi preşedintelui Klaus Iohannis pentru rezultatele preşedinţiei rotative şi a lăudat România pentru organizarea summitului „în frumosul oraş Sibiu”.





Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lăudat şi el activitatea preşedinţiei române, precum şi pe cea a ambasadorului României de la Bruxelles. „Vă felicităm pentru tot ceea ce aţi făcut şi vă mulţumesc pentru prietenie. E prima preşedinţie a României iar rezultatele sunt remarcabile”, a precizat Tusk, care a adăugat mai apoi că acordul Brexit nu va fi renegociat.





Preşedintele Klaus Iohannis a recunoscut că e încântat de faptul că în concluziile consiliului s-au recunoscut eforturile şi rezultatele preşedinţiei române şi a amintit de cle zece angajamente adoptate la Sibiu. „Spiritul de la Sibiu. Aşa le numesc eu (...) Acum, principalul obiectiv este să rămânem uniţi, să fim hotărâţi şi eficienţi în eforturile noastre de a implementa această Agendă şi de a obţine rezultate pentru toţi. România este puternic angajată în îndeplinirea acestui obiectiv”, a afirmat preşedintele României.





Întrebaţi la finalul conferinţei ce moşternire lasă în urmă preşedinţia româna a UE, Iohannis a explicat că deşi erau mulţi care credeau că rezultatele ţării noastre vor fi mediocre, România a reuşit să-şi demonstreze seriozitatea prin cele 90 de dosare încheiate.





„Puţini au avut aşteptări foarte mari când a început preşedinţia rotativă a României, mulţi se aşteptau să fim mediocri. Dar eu am luat foarte în serios laudele preşedinţilor Juncker şi Tusk. Am încheiat 90 de dosare, ceea ce arată atât intensitatea muncii noastre, cât şi calitatea. Echipa României a arătat ce standarde de calitate are. România e mult mai bună decât imaginea pe care o are”, a preciat şeful de la Cotroceni.





Tusk în schimb a amintit de summitul de la Sibiu şi a mărturisit că îl va ţine minte toată viaţa şi că a fost unul dintre ele mai emoţionante momente din viaţa sa politică.









„Am întâlnit mii de adevăraţi europeni pe străzile din Sibiu, a fost uimitor. Am avut senzaţia că putem atinge esenţa Europei în Sibiu. Nu e un slogan, mereu îmi voi aminti de summitul de la Sibiu, a fost unul dintre cele mai emoţionante momente din cariera mea politică”, a relatat Donald Tusk.

