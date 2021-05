Preşedintele Poloniei, despre Summitul Format Bucureşti: „Prezenţa lui Biden arată cât de important este”. Ce au discutat Iohannis şi Duda

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Klaus Iohannis: În întrevederea tocmai încheiată am discutat despre extinderea şi aprofundarea parteneriatului strategic româno-polon. M-am bucurat să constat că acesta a încurajat o dezvoltare susţinută a relaţiilor. Dialogul între părţi s-a intensificat în ultimii ani. Am convenit asupra necesităţii stimulării schimburilor comerciale care au însumat peste 7 miliarde de euro în 2020. De asemenea, aprofundarea cooperării sectoriale, inclusiv în apărare. Am agreat promovarea comune a căii feroviare comune, dar şi a autrostrăzii Via Carphatica.

Îmi face plăcere să particip mâine cu preşedintele Duda la un exerciţiu militar comun. Am discutat şi despre securitatea la Marea Neagră şi pe Flancul Estic. Ţările noastre vor continua descurajarea pe Flancul Estic. Noi acordăm o atenţie deosebită întăririi rezilienţei.

Andrzej Duda, preşedintele Poloniei: „Înaintea Summitului de la Bruxelles mă bucur că avem deja punerea în practică a acestei tradiţii, ca această parte a Europei să prezinte condiţiile şi părerea sa legate de securitate. Tocmai pentru a putea acolo să vorbim cu aceeaşi voce, să avem aceeaşi poziţie. Cred că vom fi eficienţi în prezentarea punctului nostru de vedere asupra situaţiei”.

Liderul de la Varşovia a precizat că s-a discutat despre problemele din Belarus, precum şi la cele din Ucraina. „Am avut trupe relocate la graniţă (n.r. - cu Ucraina).Acum nu mai e aşa de mare acest pericol. Situaţia e în continuare dificilă. Avem în continuare teritorii ucrainene ocupate. Toţi trebuie să sprijinim Ucraina, dar să ne îngrijim şi de securitatea noastră. Ne aflăm pe Flancul Estic. Mă bucur că la acest summit va participa şi Joe Biden, dar şi secretarul general al NATO. Asta arată că întâlnirea noastră e importantă, receptată pozitiv de NATO şi arată coeziunea nordatlantică. Noi am discutat şi de o a treia problemă: problema Moldovei. Adică relaţiile între Rep. Moldova şi UE”.

Preşedintele Andrzej Duda a amintit şi ce problemă va fi ridicată în cadrul Summitului organizat la Bucureşti. „Vom dori ca această politică realizată în NATO, de construire a unor capabilităţi să fie continuată. Capabilităţile ruseşti logistice de a transfera forţe numeroase în timp scurt arată care este pregătirea şi ce exerciţii fac forţele armate ale Federaţiei Ruse. Dacă ne uităm la acţiunile ruse din ultimii ani arată că prezenţa intensificată a NATO pe Flancul Estic e foarte importantă. Trebuie să arătăm că Alianţa Nord-Atlantică este vie. Trebuie subliniat că suntem o alianţă defensivă, care are menirea de a apăra”, a completat şeful de stat polonez