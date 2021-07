Kelemen Hunor, despre decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului: „Accept toate deciziile instituţiilor statului, altfel facem ţara varză”

Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, că nu s-a discutat deloc în coaliţie despre revocarea Avocatului Poporului.

„Nu am avut nicio discuţie. Persoana domnului Fabian nu are nici legătură cu ce s-a întâmplat (...) Nu am discutat, nici nu o să discutăm despre acest subiect. Eu nu doresc nimic în acest moment legat de Avocatul Poporului. Ne place sau nu ne place, eu, ca un om democrat, accept toate deciziile instituţiilor statului, pentru că altfel facem ţara varză”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă revocarea Avocatului Poporului este un subiect închis, Kelemen Hunor a afirmat: „Este o decizie a CCR. Ar trebui să fii un pic inconştient să deschizi acum din nou procedura”.

CCR a decis că revocarea din funcţie a Avocatului Poporului este neconsttuţională, iar Renate Weber a revenit în funcţie.