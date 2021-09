Jocuri de culise pentru şefia USR PLUS. Vineri seară este anunţat noul preşedinte

Alegerea noului şef al USR PLUS a intrat pe ultima sută de metri, vineri, la ora 20.00, fiind oprită votarea electronică pentru cei 41.114 alegători care au acest drept. După ce în primul tur şi-au exprimat opţiunea doar 32.815 persoane, adică 74,4%, primii doi clasaţi, Dacian Cioloş şi Dan Barna, au reînceput cursa pentru convingerea nehotărâţilor, dar şi a alegătorilor care în prima rundă au mers pe varianta Irineu Darău, candidat care a strâns 3.300 de voturi (10,1%).

Cele 700 de voturi mai puţine decât ale lui Cioloş l-au determinat pe Dan Barna să opteze pentru o campanie internă mult mai agresivă faţă de cea a contracandidatului său, astfel încât să-i scoată din letargie pe membrii nehotărâţi sau care au crezut că fostul vicepremier va domina competiţia. Raportul membrilor din vechiul USR şi cei din vechiul PLUS este de 2 la 1 în favoarea aripii Barna. Surse din actuala conducere a USR PLUS au precizat pentru „Adevărul” că Dan Barna încearcă să aducă de partea sa inclusiv „nicuşoriştii”, care de obicei s-au poziţionat împotriva copreşedintelui în partid. Mesajul repetat deja obsesiv în discuţiile duse de Barna şi echipa acestuia este că dacă nu este votat el, Cioloş şi o minoritate a PLUS vor pune mâna pe partid. Cristian Ghinea, om de bază al echipei Barna, i-a mobilizat pe liderii USR pentru a da telefoane şi pentru a se exprima pe grupurile interne în favoarea colegului lor.

Intervenţia lui Drulă

În lupta pentru sprijinirea lui Dan Barna a fost aruncat şi Cătălin Drulă, unul dintre puţinii lideri ai vechiului USR care este apreciat şi cu priză la membri din PLUS. Prin urmare, fostul ministru al Transporturilor a publicat un mesaj pe un grup intern al USR PLUS, în care îl laudă pe Barna: „Am văzut rolul său esenţial în proiectul de fuziune USR PLUS şi apoi am fost colegi în guvernarea acestui an. În toate acele momente mi-am zis mereu în gând «aşa trebuie să fie un lider de partid». Vedeam la el şi văd şi azi competenţă şi integritate. Şi un ultim ingredient – absolut esenţial în politică – pe care aveam să-l văd din nou în ziua blocării metroului: curajul”.

Dan Barna a explicat, într-un interviu pentru HotNews, faptul că rezultatul din primul tur al alegerilor interne l-a dezavantajat deoarece membrii partidului din fostul USR nu s-au mobilizat pentru că „este o apetenţă mai redusă a colegilor de a vota prin e-mail”. Barna a lansat săgeţi şi către foştii parteneri de guvernare, aluzie la faptul că el şi Dacian Cioloş nu s-au atacat public şi nici nu au pus în joc resursele statului în campania lor internă. „Suntem perfect aliniaţi şi campania internă nu s-a transformat într-o bătălie pe spinarea României, faţă de ceea ce am văzut săptămâna trecută. Vom avea un rezultat vineri şi partidul va merge mai departe”.

Unde merg voturile lui Darău

Potrivit estimărilor din partid, din votanţii lui Irineu Darău, aproximativ 75-80% vor merge alături de Cioloş. De altfel, şi din zona lui Darău au plecat mai multe atacuri în direcţia lui Dan Barna, chiar dacă această a treia grupare a încercat să pozeze drept echidistantă. Obiectivul moţiunii susţinute de Darău este ca la alegerile de sâmbătă să obţină cât mai mulţi oameni în noua conducere, adică Biroul Naţional al USR PLUS. Potrivit informaţiilor „Adevărul”, gruparea Darău ar obţine în jur de 6% în scenariul pesimist, iar circa 12-13%, în scenariul optimist. Ceea ce ar însemna minimum unul, maximum trei membri în viitorul Birou Naţional.

Echipa Cioloş a fost mult mai prudentă şi a mizat pe cartea unităţii partidului, fără a arăta vreo urmă de disperare că pierde competiţia pentru şefia partidului, deşi ştia că pleacă cu a doua şansă. Dat fiind faptul că membrii aripii PLUS sunt mult mai disciplinaţi, Cioloş nu are nevoie de acţiuni care să ducă la o „ieşire” masivă la votul care se încheie vineri seară, adică o activare a USR-iştilor.

Izolarea lui Cioloş în Biroul Naţional

În cazul în care Dan Barna va pierde în faţa lui Dacian Cioloş, susţinătorii sunt puşi în situaţia de a se mobiliza la maximum la votul de sâmbătă, pentru a lua peste jumătate din mandate, astfel încât majoritatea să nu fie controlată de liderul deputaţilor Renew. Acest lucru ar însemna că tabăra Barna să obţină 53% din mandate, adică 13. Numărul delegaţilor de la congresul USR PLUS este majoritar pro-Barna, potrivit rezultatelor de la nivelul filialelor de vara trecută, însă acest lucru nu înseamnă că vor vota în bloc doar membrii USR, din moment ce sistemul de alegere prevede încercuirea a 24 de nume de pe buletine, nume care nu trebuie să fie doar dintr-o echipă, ci pot fi din toate cele trei aflate în cursă.