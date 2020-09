Iohannis: Specialiştii spun că în Europa al doilea val al pandemiei e iminent. Dacă lucrurile scapă de sub control vor fi restricţii în unele localităţi

„Opinia aproape unanimă a specialiştilor este că în Europa un al doilea val al pandemiei e iminent. Deja cele mai multe ţări de pe continent înregistrează zilnic cifre îngrijorătoare. Nici la noi situaţia nu e mai bună. Chiar astăzi am avut un record negativ al infectărilor. E imperativ să facem toate eforturile pentru a inversa aceste trend ascendent şi de a menţine pandemia sub control", a spus Klaus Iohannis, miercuri, în conferinţa de presă.





El a făcut apel la oameni să respecte regulile de protecţie şi să nu se expună riscului de infectare.





„Acest virus nu va dispărea prea curând şi în aceste condiţii până va fi disponibil vaccinul sau un tratament eficient, trebuie să găsim soluţii să avem o societate şi o economie funcţionale. E important ca sistemul medical românesc să nu fie copleşti. Dragi români, evitaţi deplasările inutile pentru a nu vă expune riscului de infectare, respectaţi regulile de protecţie sanitară", a îndemnat Iohannis.





Întrebat care sunt măsurile autorităţilor pentru limitarea răspandirii coronavirusului şi dacă se gândeşte la restricţii, Iohannis a afirmat că nu îşi doreşte restricţii, dar ele ar putea fi reintroduse acolo unde este necesar.

„Măsurile care trebuie luate sunt cele individuale simple, clare – mască, distanţă, igienă, dar se vede că sunt persoane care nu vor sau nu intenţionează să respecte toate normele şi atunci trebuie să se intervină. Eu nu îmi doresc restricţii, însă în anumite localităţi e posibil să se reintroducă restricţii, altfel lucrurile scapă de sub control. Am vorbit cu premierul, ministrul Sănătăţii şi de Interne. Toţi sunt hotărâţi să facă în aşa fel încât lucrurile să nu scape de sub control. Nu ne dorim să reintroducem restricţii, dar dacă numărul de infectări creşte, acolo unde avem incidenţa cea mai mare e posibil să se introducă anumite restricţii, local, regional, unde gradul de infectare e pur şi simplu prea mare pentru a fi tolerat ca atare", a declarat şeful statului.