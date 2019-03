INTERVIU Eurodeputatul care a stabilit comisia de negociere pentru Parchetul European. „Kovesi are prima şansă. Nu poate fi acceptat alt candidat“

Parlamentul European a ales joi trei eurodeputaţi care vor negocia cu Consiliul UE propunerea pentru şefia Parchetului European: Claude Moraes (preşedintele Comsiei LIBE), Ingeborg Grassle (preşedinta comisiei pentru control bugetar - CONT) şi Judith Sargentini ( reprezentant al Verzilor europeni). Componenţa echipei de negociere a fost propusă de europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu. Dintre cei trei europarlamentari implicaţi în alegerea viitorul procuror-şef european, doi o susţin clar pe Laura Codruţa Kovesi. De partea cealaltă, din partea Consiliului UE vor negocia trei ambasadori: ai Finlandei, Croaţiei şi Portugaliei, ţări care vor urma la şefia Consiliul UE după România. Negocierea concretă va avea loc în COREPER, reuniune ambasadorilor statelor UE la Bruxelles. COREPER, for subordonat Consiliului UE, a mai votat o dată o ierarhie pentru şefia Parchetului European, în care Laura Codruţa Kovesi a ieşit pe locul doi, după candidatul francez. Acum, cei trei amabsadori şi cei trei eurodeputaţi trebuie să se pună de acord pe un nume. Într-un interviu pentru „Adevărul“, Marian-Jean Marinescu explică de ce Kovesi are prima şansă.

Adevărul: Cum s-a format această comisie de negociere din partea Parlamentului European? Preşedintele LIBE, socialistul Claude Moraes a vrut musai să fie printre negociatori.

Marian-Jean Marinescu: Eu am propus componenţa comisiei. Am spus aşa: „Consiliul UE vine cu trei persoane, deci şi Parlamentul trebuie să trimită tot trei, nu poate să meargă cu o singură persoană“. Am propus ca din echipa noastră să facă parte cei doi preşedinţi ai comisiilor care au audiat-o pe Kovesi: Claude Moraes (Comisia LIBE) şi Inge Grassele (Comisia CONT), plus încă un vicepreşedinte din Comisia LIBE. Cum Moraes e de la socialişti, iar Grassele e de la PPE, am propus-o pe doamna Sargentini, de la Verzi.

Care va fi mandatul comisiei de negociere?

Mandatul este votul dat de cele două comisii: LIBE şi CONT.

Un vot pro-Kovesi.

Da. Cei trei vor susţine primul nume de pe listă.

Domnul Claude Moraes e anti-Kovesi?

Nu comentez. Însă vor fi trei oameni în echipa noastră şi vă garantez că cele două doamne sunt intransigente. Spre exemplu, doamna Sargentini a făcut raportul pentru sancţionarea Ungariei ca urmare a nerespectării statului de drept.

Tot doamna Sargentini a prins-o pe Maria Grapini furând voturi de la Kovesi.

Dumneavoastră o spuneţi.

Ce şanse are Kovesi?

Are prima şansă. Noi am votat pe nume în Parlament, am stabilit un calendar prin vot direct. În schimb, COREPER a votat pe puncte: s-au acordat trei puncte pentru locul unu, două puncte - locul doi, trei puncte - locul trei. La votul direct, Kovesi a ieşit pe primul loc. La votul pe puncte, Kovesi a ieşit pe doi.

România va fi implicată în negocierile din COREPER?

Nu, pentru că deţinem preşedinţia Consiliului UE, care are în subordine COREPER.

Ar putea câştiga candidatul francez după un lobby puternic în COREPER?

Totul e posibil în negocieri, însă va fi foarte greu să se treacă peste Parlament. Repet, noi am avut o poziţie exprimată prin vot direct.

În negociere, va conta faptul că se apropie alegerile europarlamentare? Interesul liderilor politici e să arate că Parlamentul European are putere.

Da, contrează. La fel cum va conta foarte mult că Laura Codruţa Kovesi a ieşit pe primul loc după selecţia comisiei de experţi. E un criteriu elocvent.

Sforile trase de Guvernul Dăncilă la Bruxelles în defavoarea Codurţei Kovesi pot avea efect?

Ca imagine, da, contează, dar credibilitatea celor din Guvern e foarte mică la Bruxelles. Orice piedică pusă de Guvernul Dăncilă va avea un efect invers până la urmă.

Dacă cei trei amabsadori care reprezintă COREPRvor opta pentru candidatul francez, ce se întâmplă?

Se blochează totul.

Şi care e calea de ieşire?

Nu există. Teoretic, COREPER nu poate să schimbe poziţia Parlamentului. Comisia de negociere stabilită de noi nu poate accepta alt candidat pentru şefia Parchetului European. Ar trebuie să aibă un nou mandat.

Franţa a făcut lobby pentru procurorul Bohnert?

Eu, în Parlamentul European, nu am simţit ca Franţa să facă lobby.

Când va fi votul final dacă şi COREPER o alege şi Kovesi?

Mai sunt trei sesiuni de vot: două în luna martie, una la începutul lunii aprilie. Probabl va fi în aprilie.



