Haos la stat. Violeta Alexandru: Nu am ştiut niciodată câţi angajaţi sunt în sectorul public, câţi sunt în primării, în toate structurile statului

„Fiecare ministru, fiecare autoritate publică locală, fiecare consiliu judeţean, prefectură, regie cu capital de stat integral sau majoritar, tot ce înseamnă instituţie care trăieşte din bani publici trebuie să-şi facă o evaluare”, a declarat ministrul Violeta Alexandru, sâmbătă seara, la Digi24, întrebată fiind câţi angajaţi de la stat ar fi afectaţi de şomajul tehnic şi dacă are deja o evaluare în acest sens.

Jurnalist Digi24: Dar câţi sunt în total, doamnă ministru, s-o luăm altfel?

Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Păi o luăm altfel. Nu există nicio evaluare într-un singur loc a tuturor angajaţilor din sistemul public şi am mai vorbit despre acest lucru. În REVISAL, în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor, sunt salariaţii din sistemul privat. În România, fiecare angajator îşi ştie structura echipei şi funcţie de moment, se face o centralizare pentru fundamentarea unor decizii, moment la care se văd anumite minusuri în bazele de date legate de tot ce înseamnă angajat în sistemul public. Există o bază de date la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la cei care ocupă funcţii publice, dar cum ştiţi, în sectorul public lucrează şi angajaţi contractuali. Prin urmare, de îndată ce toate aceste instituţii îşi centralizează datele şi îşi evaluează situaţia reducerii activităţii în anumite domenii, atunci vom avea poza generală asupra impactului măsurii anunţate de guvern.

Jurnalist Digi24: Deci nu ştim nici numărul celor exceptaţi de la această măsură, cei din linia întâi.

Violeta Alexandru: Nu că nu ştim astăzi, n-am ştiut niciodată câţi angajaţi sunt în sectorul public. Nu există o centralizare la nivelul ţării cu privire la toţi angajaţii din toate primăriile, toţi angajaţii din toate consiliile judeţene, toate prefecturile, toate companiile.E necesar să obţinem toate aceste date, dar nu numai pentru acest moment, ar fi fost necesar şi în momentul în care s-a schimbat legea salarizării din sistemul public, de pildă, mă întreb cum anume s-au luat deciziile în lipsa unei asemenea evaluări, dar în acelaşi timp am încredere. Eu insist pe ideea că fiecare conducător de instituţie este cel mai în măsură să ia decizii pentru echipele pe care le coordonează. În fond şi la urma urmei, nicio reglementare, nici aceasta, nu ar trebui să spună cu cifre exacte câţi din societatea X din subordinea unei primării şi câţi din Ministerul Y.

Jurnalist Digi24: Dar puteţi să aveţi atâta încredere? Nu există riscul să vă treziţi că nu ştiu ce autoritate locală spune că rămâne primarul cu doi adjuncţi şi atâta s-a putut?

Violeta Alexandru: Da, doamnă, trebuie să am încredere că fiecare conducător de instituţie şi autoritate publică sunt responsabili şi-şi face treaba. Nu am cum să funcţionez, nu am cum să-mi exercit funcţia fără să am încredere că în România există oameni care-şi asumă rolul şi care îşi administrează echipele şi bugetul în mod corespunzător. Că mai există cazuri...există cazuri! Dar cvasi-majoritatea oamenilor din această ţară înţeleg de ce sunt acolo conducători şi care este rolul lor pentru eficientizarea activităţii în instituţie.