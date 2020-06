Groparii Justiţiei au început să arunce vina unii pe alţii. Culisele negocierilor dintre Dragnea, Dăncilă şi Toader

La început a fost Ordonanţa 13: prima încercare a liderului PSD Liviu Dragnea de a evita puşcăria. Însă sute de mii de oameni ieşiţi în stradă au blocat intenţia Guvernului Grindeanu de a elibera infractorii. A căzut un singur cap: ministrul Justiţiei, Florin Iordache, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea. În acel context tensionat, liderii coaliţiei de guvernare PSD-ALDE au căutat un ministru tehnocrat, dar în acelaşi timp maleabil. Soluţia: Tudorel Toader, fost judecător CCR, rector al Universităţii din Iaşi.

„În februarie 2017, la Rectorat a venit Varujan Vosganian (deputat ALDE). Mi-a dat telefon, ne cunoşteam. Este vrâncean, a făcut liceul în acelaşi timp cu mine. A spus: <<Eu vin în numele alianţei să vă propun să deveniţi ministru>>. Zic: <<Lăsaţi-mă să mă gândesc o saptămână>>. Zice: <<Bine, dar dacă da, veniţi la Bucureşti, să vorbiţi cu domnul Tăriceanu, cu domnul de la PSD >> (Liviu Dragnea - n.r.)”, a povestit Tudorel Toader într-un interviu pentru Ion Cristoiu.

Peste o săptămână, Tudorel Toader a acceptat postul de ministru, dar a pus două condiţii. „Să nu-mi cereti sa devin membru al unui partid şi să-mi lăsaţi libertatea de decizie. Eu mi-am făcut iluzia că cu experienţa pe care o aveam, de judecător, voi putea să pun umărul la bunul mers al justiţiei. Mi s-a promis: <<Da>>. Am acceptat, am depus jurământul, am devenit ministru”, rememorează Toader. Însă tabloul amintirilor e incomplet. Surse social-democrate, aflate la cel moment în Guvern, susţin că Liviu Dragnea i-a cerut din start lui Toader patru lucruri: amnistie, graţiere, revocarea Laurei Codruţa Kovesi (procuror-şef DNA) şi îndepărtarea lui Augustin Lazar (procuror general). „Acestea au fost condiţiile pe care Tudorel Toader şi le-a asumat pentru a fi ministru. Acum pozează în erou, dar a ştiut de la bun început ce aşteptări are Dragnea. În partid, toţi îşi frecau mâinile că vine profesorul Tudorel, care are credibilitate, şi le rezolvă problemele penale”, susţin sursle citate.

După demisia lui Florin Iordachce, ministru interimar al justiţieia fost Ana Birchall. Potrivit unor surse din minister, la predarea ştafetei, Ana Birchall i-ar fi zis lui Tudorel Toader: „Sper că nu vă bateţi joc de mandat. Sper că nu veţi accepta să puneţi în practică ce v-a cerut Dragnea”. Tudorel Toader ar fi răspuns cu un zâmbet.

În paralel, social-democraţii încep o amplă campanie la Bruxelles pe tema amnistiei şi graţierii. Viorica Dăncilă, liderul eurodeputaţilor PSD, trimite o scrisoare către colegii din Parlamentul European în care susţine că OUG 13 a fost curat constituţională. Practic, PSD pregătea terenul pentru încă un asalt al Justiţie. Numai că, la Bucureşti, premierul Sorin Grindeanu nu mai răspunde la ordinele lui Liviu Dragnea. Urmarea? PSD depune moţiune de cenzură împotriva propriului guvern – moment istoric în România.

A urmat Guvernul Tudose, în care Tudorel Toader a rămas ministru al Justiţiei. I-a cerut Liviu Dragnea lui Mihai Tudose amnistie şi graţiere? „Nu a apucat, pentru că i-am zis de prima oară că nu dau aşa ceva”, a spus fostul premier, care a confirmat că Tudorel Toader era atunci în tabăra lui Dragnea. ”Colaborau”, a rezumat Tudose, la Adevărul Live.

În ianaurie 2018, tot pentru nesupunere, premierul Tudose este înlocuit de Liviu Dragnea cu Viorica Dăncilă, omul în care avea cea mai mare încredere din partid. Tudorel Toader rămâne ministru al Justiţiei şi începe să transforme dorinţele lideruluiPSD în realitate: îi execută pe Laura Codruţa Kovesi şi pe Augustin Lazăr. Cum timpul trecea şi sentinţa definitivă se apropia, Liviu Dragnea pune presiune pe Tudorel Toader să vină cu amnistia şi graţierea. „Mi s-a cerut insistent, de foarte multeori. Odată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate la vârful vârfului. Eram patru din ţara asta, era şi doamna prim-ministru. Mi se cerea să promovez ordonanţa de urgenta pentru modificarea Codului penal/Procedură penala, cu ce ramăsese de la CCR”, a povestit Tudorel Toader în interviul pentru Ion Cristoiu.

Dăncilă: Eu mai mult am ascultat

Fostul premier Viorica Dăncilă confirmă, în exclusivitate pentru Adevărul, dezvăluirile făcute de Tudorel Toader. Viorica Dăncilă spune că întâlnirea pe tema amnistiei şi graţierii a avut loc la sediul PSD din Băneasa, unde Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă. ”Da, a avut loc acea întâlnire în patru, la sediul PSD din Băneasa. Au fost prezenţi Dragnea, Tăriceanu, Tudorel Toader şi eu, în calitate de premier. Îmi amintesc perfect că domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie şi graţiere. Domnul Dragnea şi Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea. A fost o discuţie foarte aplicată, în termeni juridici, între domnii Dragnea, Tăriceanu şi TudorelToader. Eu mai mult am ascultat. Fiind premier, nu puteam să iau o decizie fără un act venit din partea Ministerulul de Justiţie. Trebuia să am un act normativ şi nu l-am avut”, a declarat Viorica Dăncilă pentru Adevărul.

Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei după Tudorel Toader, exclusă ulterior din PSD, a comentat pe Facebook: ”Nu am putut să nu mă amuz cum amândoi (Dăncila şi Tudorel Toader) uită strategic să spună că au promis să dea amnistia şi graţierea înaintesă fie numiţi în funcţie... unii chiar jurând cu mâna peBiblie”.

Potrivit unor surse din PSD, după căderea Guvernului Tudose, Liviu Dragnea a avut o întâlnire cu Viorica Dăncilă la Scroviştea, unde i-a adus la cunoştinţă că o pune premier în schimbul amnsitiei şi graţierii. Dăncilă l-a asigurat că totul va fi bine. Ulterior, îngrijorat că nu-i execută ordinele, Liviu Dragneaa avut mai multe discuţii tensionate cu Viorica Dăncilă. ”Un episod celebru a avut loc pe 8 martie, când Dăncilă a organizat o petrecere la Vila Lac. A venit şi Dragnea şi a băgat-o în şedinţ ăpe terasă. Aştepta OUG”.

Toader nu-l uită pe Iordache

Şi liderul ALDE admite că s-a negociat intens pe tema amnistiei şi graţierii. ”Da, au fost discuţii cu ministrul Justiţiei referitoare la necesitatea şi obligativitatea de a transpune în legislaţiedeciziile CCR. Au fost discuţii şi referitor la un proiect privind amnistia şi graţierea, ca urmare a abuzurilor făcute de procurorii DNA şi a efectelor protocoalelor secrete între serviciile de informaţii şi ICCJ, subiect care, de altfel, a devenit public la vremea respectivă. S-a convenit să rămână ca acest lucru să fie făcut prin iniţiativă legislativă la nivelul Parlamentului”, a susţinut Călin Popescu Tăriceanu într-o declaraţie pentru Adevărul. Liderul ALDE avea o relaţie foarte apropiată cu Tudorel Toader: în 2006 l-a susţinut pentru un mandat de judecător CCR.

La Parlament, majoritatea PSD-ALDE-UDMR modifica Codurile penale în interesul infractorilor. În paralel, juriştii PSD, celebra tripletă Florin Iordache-Eugen Nicolicea-ŞerbanNicolae, elaborau OUG de amnistie şi graţiere, singura soluţie salvatoare pentru jupânul de Teleorman. ”Proiectele de ordonanţe care mi se serveau mie erau gândite şi alcătuite în altă parte. Să nu-mi cereţi să vă spun unde, pentru că gândul v-ar duce la Parlament”, a spus, ironic, Tudorel Toader. Acesta a susţinut, în interviul acordat lui Ion Cristoiu, că el, ca ministru, a depus la Parlament proiecte necesare, care transpuneau decizii CCR sau directive europene, dar Comisia Iordache le-a transformat. ”Prostii”, răspunde, succinct, Florin Iordache, fără să-i dea replica lui Tudorel Toader.

Până la urmă, Tudorel Toader a refuzat să-şi asume proiectele băgate pe gât de PSD. A fost mazilit, pentru că timpul nu mai avea răbdare cu Liviu Dragnea. Era deja primăvară, cu o lună înainte de condamnare. ”Toader nu a vrut să-şi compromită cariera. Ştia că dacă-l salvează pe Dragnea nu mai poate fi rector al Universităţii din Iaşi, postul pe care l-a recuperat ulterior. Însă el şi Toni Greblă, fostul secretar general al guvernului, au fost cei mai toxici membri ai guvernelor PSD”, susţin surse din Ministerul Justiţiei pentru Adevărul.