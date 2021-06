Grindeanu, despre Ghinea: Am depus moţiune simplă. Ministrul zero a atras un euro pe zi

„În această dimineaţă am depus o moţiune simplă împotriva ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Ministru care nici în acest mandat nu s-a dezminţit. A făcut exact ca în 2016. Pe scurt, în mandatul său de aproape 6 luni au fost atrase 0,2 miliarde de euro din cele 15 miliarde de euro. Practic ministrul zero a atras un euro pe zi. Vorbim despre programele de coeziune aferente exerciţiului bugetar 2014-2020, nu vorbim de PNRR. În loc să aducă în ţară aceşti bani, ce revin României, ministrul zero împtrumută încă 15 milioane de euro. Nu le plătesşte de la el de acasă, ajung mare parte din aceste sume împrumutate ajung în conturile consultanţilor, sau în contul firmelor de casă. Românii puşi să plătească împrumuturile se trezesc şi cu măsurile de austeritate propuse”, a declarat Grindeanu.

El spune că firmele au alocate aceste sume de bani direct prin PNRR.

„Nu cred că mai miră pe cineva că ministrul zero nu a făcut absolut nimic pentru exerciţiul financiar viitor. La fel ca şi în 2016 când a fost ministru şi absorbţia fondurilor a fost blocată aproape un an de zile. Din nou nu a finalizat niciunul din documentele cerute de Comisia Europeană. Trebuie să vină în Parlament să explice de ce avem un program făcut de firmele de consultanţă, de ce există proiecte de sute de milioane de euro alocate cu dedicaţie, în vreme ce firmle româneşti afectate de pandemie nu primesc nici cel mai mic sprijin prin PNRR”, a mai spus Sorin Grindeanu.

El a mai adăugat că „alte ţări au reuşit să ia bani pentru irigaţii, iar România nu. Orice zi cu ministrul Ghinea la conducerea ministerului înseamnă pierderi masive”.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat că partidul depune moţiunea simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, astăzi, în Parlament. Preşedintele PSD a subliniat că moţiunea este legată de tema PNRR.