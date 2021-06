Ghinea: PNRR poate fi respins o singură dată. Să spui permanent că a fost respins induce o isterie. Nu fusese depus când s-a spus că a fost respins

Cristian Ghinea a fost întrebat duminică, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă a fost respins PNRR de către Comisia Europeană aşa cum susţine PSD.

“În fiecare săptămână trebuie să demontez acest fake-news. PNRR poate fi respins o singură dată în iulie sau septembrie. Procedura pe regulament este următorea: Comisia Europeană are 11 criterii evaluare – a, b, c. Trebuie să ai maxim patru de b. E ca la testele grilă, dar că se aplică pe nişte documente, norme pe foarte multe criterii tehnice. (…) Unele dintre aceste criterii sunt cu da sau nu, adică nu poţi să ai investiţii care dăunează mediului, trebuie să demonstrezi dacă toate investiţiile nu dăunează mediului. Şi ăsta este un criteriu de evaluare”, a afirmat Cristian Ghinea.

El a precizat că aceste lucruri fac ca totul să fie foarte complicat din punct de vedere tehnic.

“Toate astea fac exerciţiul foarte complicat şi pentru Comisie şi pentru toate statele membre. Este prima oară când se întâmplă un asemenea exerciţiu şi am spus este foarte complicat tehnic. Pe de altă parte Comisia tinde să fie foarte chichiricioasă pentru că după ce PNRR-ul este aprobat, nu mai are control pe proiecte aşa cum are la fondurile europene clasice. Trimiţi proiect cu proiect, pe cele mari, să le aprobe şi Comisia Europeană. Aici pur şi simplu e treaba ta ca stat membru cum îl faci, trebuie doar să livrezi rezultate. Ce înseamnă asta? Dacă ai spus că faci anul ăsta 100 de kilometri de autostrăzi, spui am făcut 100 de kilometri de autostrăzi, dă-mi banii. Nu mai verifică nici facturi. Este o schimbare destul de mare de paradigmă în fondurile europene şi am ajuns în această situaţie în care toate statele membre au făcut un efort imens”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

El a fost întrebat în legătură cu faptul că experţii europeni au câteva reproşuri pentru Guvernul României în legătură cu PNRR, că nu sunt reproşuri, ci cereri de clarificări.





El consideră că să spui mereu populaţiei că PNRR a fost respins induce o isterie politică gratuită.

“Este un exerciţiu de analiză a costurilor ex-ante banal, tehnică, dar este folosit politic în mod abject. Să spui permanent populaţiei PNRR-ul a fost respins induce o isterie politică gratuită. PNRR-ul nici măcar nu fusese depus când s-a spus că a fost respins. I-am spus domnului Ciolacu, Marcele, hai domnule să discutăm cu demisia pe masă dacă tot eşti aşa de sigur. (…) Dacă până la 30 septembrie Comisia Europeană nu aprobă PNRR-ul, eu îmi dau demisia. Însă aş vrea să fim bărbaţi, dacă aprobă Comisia Europeană PNRR-ul să îşi dea Marcel Ciolacu demisia. Hai să terminăm această comedie în care în fiecare săptămână ştiu ei că a fost respins”, a menţionat Ghinea.





Ghinea susţine că Vasile Dîncu şi Marcel Ciolacu “l-au pupat în fund” pe Dragnea atâţia ani, “s-au milogit” ca să le dea funcţii, după care l-au trădat, precizând că tot universul lor moral se învârte în jurul acestei trădări. În opinia lui Ghinea, social-democraţii nu se pricep la fonduri europene, “se uită ca maimuţa la la algoritmi”. “Cred că domnul Dîncu, domnul Ciolacu au un complex freudian cu Dragnea. Până la urmă l-au pupat în fund pe Dragnea atâţia ani, au stat să se milogească să le dea Dragnea în funcţii pe ici pe colo, după care l-au trădat. Drept urmare, tot universul lor moral se învârte în jurul acestei trădări şi în jurul acestui complex freudian. Este o prostie din punct de vedere procedural. PNDL a fost în varianta 1 că după aia s-a mai luat la modificat şi îmbunătăţit, dar în varianta 1 era o chestiune de împărţit bani din pix. PNRR-ul şi fondurile europene reprezintă exact opusul. Tocmai de astea sunt supăraţi foarte mulţi oameni pe mine şi prin PNL, şi prin PSD, chiar şi prin USR-PLUS pentru că te-am pus acolo ministru, dă-ne şi nouă ceva, să ne treacă autostrada pe la balcon. Nu merge aşa”, a afirmat Cristian Ghinea. El a menţionat că PSD a ignorat acest minister, pentru că este greu de furat la fonduri europene şi că este greu de „furat” la fonduri europene.

Ministrul Proiectelor Europene a explicat că după ce este depus PNRR, Comisia Europeană poate cere clarificări şi pot fi înlocuite anumite fragmente din acesta.

“După depunerea PNRR-ului, Comisia poate să ceară clarificări şi statul membru poate să răspundă la clarificări sau poate să înlocuiască anumite fragmente din PNRR ca răspuns la aceste cereri de clarificare. Deci, nu se va redepune PNRR-ul tot, nu se va retrimite PNRR-ul înapoi, ci pur şi simplu vom spune efectiv ca la o schimbare de lege la pagina cutare în urma clarificărilor se schimbă această propoziţie cu această propoziţie sau această investiţie cu această investiţie. Este foarte posibil ca anumite investiţii să ni se ceară să le schimbăm şi vom face acest lucru. Avem back-up pentru toate investiţiile problematice”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă nu este exorbitant, cum spune Comisia Europeană, ca România să cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, Cristian Ghinea a răspuns: “E vorba de o linie de investiţie propusă de Fondul Naţional pentru Contragarantarea la IMM-uri. E la Ministerul de Finanţe, dar nu asta e important, este o instituţie independentă. Acolo în conducerea sa este domnul Jianu, celebrul domn Jianu, fost ministru PSD, că este şi la sindicate, şi la patronate, şi la PSD, m-am trezit cu el când am avut întâlnire cu PSD-ul acolo. (...) Fondul Naţional pentru Contragarantarea la IMM-uri şi domnul Jianu trebuie să explice ce este cu acest cost. Dacă nu se va explica foarte rapid, atunci vom schimba acea investiţie”.

Cristian Ghinea a precizat că România este singurul stat care a publicat toate anexele la PNRR.

“Am publicat toate anexele. Suntem singurul stat membru care a publicat nu doar textul, celelalte nu au publicat nici măcar planul în sine, au publicat numai o sinteză pdf, noi am publicat tot planul plus anexele. Eu nu mai ştiu alt guvern care a publicat anexele. De ce nu a găsit PSD-ul aceste inadvertenţe? Au căutat în mod penibil, au dat click dreapta, properties, au găsit că firma Toshiba. A scris cineva pe un calculator Toshiba, a zis PSD-ul ”corupţie”. Ăsta este nivelul de grădiniţă al experţilor PSD”, a transmis ministrul Fondurilor Europene.

El a precizat şi în ce au constat observaţiile făcute de Comisia Europeană în legătură cu PNRR.

“Oameni de la Comisie au luat şi au citit pe bune şi au zis aici nu înţelegem. Sunt unele cazuri din observaţiile alea când efectiv era în altă anexă explicaţia aia, sunt 240 de anexe, este ceva enorm de citit şi de lucrat. În altă parte au zis că într-un capitol folosiţi un curs euro de 4,7, în alt capitol de 4,8. Da, este o observaţie bună, trebuie să unificăm aceste lucruri”, a afirmat ministrul.