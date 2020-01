Gabriela Firea: Am pregătit plângere împotriva ministrului Mediului, care a indus panică în rândul populaţiei

„Lupta politică a intrat într-o nouă etapă, odată cu începutul lui 2020, un intens an electoral! Am pregătit plângere împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Costel Alexe, care a indus panică în rândul populaţiei prin afirmaţia că în Bucureşti se respiră «otrav㻺i că cetăţenii Capitalei ar trebui să poarte masca pentru a fi în siguranţă! Bucureştiul este pe locul 4 în topul poluării în România, după Iaşi, Braşov şi Cluj. Nicio lupta politică nu poate justifica răspândirea de informaţii false care duce, inevitabil, la manipularea populaţiei”, a transmis, vineri, Gabriela Firea.Aceasta susţine că poluarea în Capitală a început încă din în 2008.„O posibilă sancţiune din partea Comisiei Europene va fi dată pentru perioada 2010-2014, când eu nu eram Primar General. Pentru mine şi echipa mea, problema poluării a fost şi este o prioritate clară, dovadă fiind că abia în timpul mandatului meu, ÎN PREMIERĂ, a fost aprobat Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICĂ). Acesta stabileşte o serie de măsuri concrete asumate atât de autoritatea locală cât şi de instituţiile centrale ale statului cu atribuţii în domeniul protejării mediului (Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor)”, a mai transmis Firea.Aceasta susţine că a iniţiat mai multe măsuri pentru reducerea poluării în Bucureşti.„Şi pentru că cifrele nu mint, cea mai bună dovadă a rezultatelor obţinute în lupta anti poluare în timpul mandatului meu la Primăria Capitalei este chiar valoarea concentraţiei medii anuale permisă de Comisia Europeană, respectiv 40 micrograme/mc, care NU a mai fost depăşită în perioada 2016-2019 la niciuna din staţiile de monitorizare din regiunea Bucureşti – Ilfov”, afirmă primarul general.Gabriela Firea a precizat că Primăria Caputalei va fi reprezentată „la vârf”, la întâlnirea pe tema poluării care va avea loc, în 20 ianuarie, la Ministerul Mediului.Încă de luni, Gabriela Firea şi Costel Alexe s-au contrat pe tema poluării din Bucureşti.Costel Alexe a declarat, luni, că depăşirile privind poluarea aerului din Capitală sunt tot mai mari de la an la an şi că instituţia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primăriile din oraşele poluate să îşi poată achziţiona mijloace de transport public electrice.În replică, Primăria Capitalei a transmis, luni seară, că reţelele independente de măsurare a calităţii aerului nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor. În plus, indicii de calitate la care se face referire ”reprezintă valori momentane înregistrate de către staţiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate”.Schimbul de replici între cei doi a continuat apoi la diferite tlevizuni, dar şi pe Facebook.În ceea ce priveşte poluarea aerului, Alexe a spus, marţi seară, la Antena 3: „Orice depăşire a concentraţiei maxim admise de PM 10 sau PM 2,5 ne pune sănătatea în pericol. În Bucureşti, acest prag de pericol sau de alertă se depăşeşte în ultimii doi ani o dată la cinci zile. Datele ne arată că, în 2018, din cele 365 de zile ale anului, în mai bine de 70 de zile bucureşteni s-au plimbat pe străzile oraşului în mijlocul pragului de alertă”.Alexe a spus că, potrivit Comisiei Europene, cele mai poluate oraşe sunt Braşov, Iaşi şi Bucureşti, primarii celor trei localităţi fiind invitaţi la discuţii la Bucureşti, în 20 ianuarie.Miercuri, Gabriela Firea l-a invitat pe ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru a-i prezenta măsurile antipoluare luate de Primăria Generală, iar joi a prezentat date din care rezultă că, la sfârşitul lui 2019, indicele calităţii aerului în Bucureşti era ”Excelent”, în replică la criticile ministrului Mediului, Costel Alexe, despre care spune că minte, are obrazul gros şi este incompetent, numindu-l „Ministrul - Otravă”.