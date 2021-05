Fostul şef al Corpului de control al lui Ludovic Orban pune tunurile pe premier: Susţinerea lui Cîţu în baza partidului este egală cu zero

Dragoş Tănăsoiu susţine că Florin Cîţu a beneficiat de sprijinul lui Ludovic Orban pentru a candida la Senat, însă susţinerea reală a acestuia în partid „este egală cu zero”, deşi mai mulţi şefi de organizaţii au venit alături de el.

„Faptul că s-au afişat câţiva lideri din teritoriu alături de Florin Cîţu în momentul anunţului de candidatură la preşedinţia partidului este total irelevant. Susţinerea acestuia în baza partidului este egală cu Zero. Cîţu n-ar fi ajuns niciodată să fie desemnat nici măcar candidat la Senatul României din partea organizaţiei noastre (PNL sector 5) fără susţinerea venită din partea lui Ludovic Orban. Vă fac această dezvăluire în premieră. Ludovic Orban ne-a chemat pe mine şi pe Dan Meran înaintea alegerii candidaţilor noştri la alegerile parlamentare şi ne-a rugat să-l sprijinim pe Florin Cîţu. Am acceptat. O decizie pe care acum o regret. În rest susţinerea lui Florin Cîţu în partid este identică cu susţinerea pe care o are şi în cadrul filialei noastre... tinde către zero... În curând şi filiala noastră se va pronunţa pe acest subiect şi cu 2, 3 excepţii se va poziţiona alături de liderul de necontestat al liberalilor - Ludovic Orban”, a scris pe pagina sa de Facebook Tănăsoiu.

Fostul şef al Corpului de control al Guvernului contestă şi faptul că filiala Sector 5 ar fi alături de premier. „Este distractiv faptul că în unele publicaţii a apărut ştirea că filiala PNL sector 5 este alături de Florin Citu!", a scris Dragoş Tănăsoiu duminică, într-o postare pe Facebook.

Florin Cîţu l-a schimbat pe Dragoş Tănăsoiu din funcţia de şef al Corpului de control al prim-ministrului pe 12 ianuarie, unde fusese numit de premierul dinaintea lui, Ludovic Orban.