Fost şef al Poştei Române şi mândria unei politizări bine făcute: „Era profund roşie. Azi vorbim de o companie care gândeşte, vibrează şi respiră liberal”

„Vreau să vă spun că, în momentul în care am pătruns în acea companie, era profund roşie. Dacă erau 20% liberali era bine. Vreau să vă spun acum cu mândrie, după un an şi şase luni, cât am fost parte din acea companie, că azi vorbim de o companie care gândeşte, vibrează şi respiră liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am făcut, prin dăruirea şi dedicarea zi de zi. Asta trebuie să facem în tot ce înseamnă conducerea şi viaţa partidului nostru”, a declarat Horia Grigorescu, citat de News.ro.







În replică, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, afirmă că orice companie de stat trebuie să aibă conducere desemnată prin concurs.





„Poşta Română precum şi alte instituţii de stat trebuie să aibă conduceri desemnate prin concurs. Trebuie să respire aerul managementului orientat spre performanţă nu al cârdăşiilor de partid. Un director de instituţie care răspunde la telefon unui şef de la partid nu va putea face management performant”, a scris ministrul, marţi seară, pe Facebook.





Horia Grigorescu a anunţat, în 11 iunie, că pleacă de la conducerea Poştei Române, spunând că a simţit nevoia unei noi provocări profesionale în zona de business şi juridică. Valentin Ştefan l-a înlocuit în funcţie.