Fără precedent. Premierul, vicepremierul şi liderul deputaţilor PNL atacă CCR

După ce premierul Ludovic Orban a recomandat cetăţenilor să nu ţină cont de o decizie a CCR privind izolarea şi carantinarea, primul lider liberal care a ieşit la atac împotriva Curţii Constituţionale a fost deputatul Florin Roman, vicepreşedintele PNL.

„Judecătorii CCR, care au declarat ca izolarea şi carantinarea sunt neconstituţionale, au tăcut mâlc, când romanii erau bătuţi şi gazaţi in Piaţa Victoriei! Atunci nu au fost restrânse drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, in opinia CCR, care nu mai este Curtea Constituţională a României, ci o anexa a PSD! La fel in cazul aşa zisului Avocat al poporului care s-a transformat in avocatul celor ce ţin cu dinţii de pensiile speciale! A tăcut la marea gazare a romanilor, nu a scos o vorba despre încălcarea drepturilor cetăţeneşti. Axa raului PSD-CCR-Avocatul Poporului este principalul adversar al romanilor de bun simt care lupta împotriva COVID!”, a scris pe Facebook liderul deputaţilor PNL, Florin Roman.

Ulterior, cu un atac a venit şi Raluca Turcan. „CCR a dat lovitura de graţie justiţiei, chiar de ziua ei. În niciun an nu s-a întâmplat să sărbătorim Ziua Justiţiei cu o decizie a CCR care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică, aşa cum se întâmplă astăzi. Niciodată nu s-a întâmplat ca, într-un context de criză, Curtea să refuze statului dreptul de a-şi proteja cetăţenii şi sănătatea publică”, a declarat Raluca Turcan.