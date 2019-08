EXCLUSIV Politizarea AEP continuă: un politruc PSD va gestiona sistemul de prevenire a votului multiplu. Şeful AEP: E mai mult #Rezist decât PSD-ist

La finalul lunii trecute, Constantin Mituleţu-Buică, instalat de PSD la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), i-a decapitat pe directorii din instituţie care s-au împotrivit ordinelor de partid. Printre cei demişi s-a numărat şi Gabriel Saucă, cel care a coordonat sistemul electronic de prevenire a votului multiplu. Saucă a fost acuzat, fără nicio probă, că ar fi pus umărul la fraudarea alegerilor în detrimentul PSD, în condiţiile în care scrutinul a fost organizat chiar de Guvernul PSD.

În locul lui Saucă, la şefia Direcţiei de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional a fost instalat Ovidiu Oproaica, angajat în AEP în urmă cu doar câteva luni, pe filieră politică. ”Se ocupa de cererile românilor din diaspora pentru votul prin corespondenţă. Eunul dintre locotenenţii preşedintelui Buică, adus pe filiera Dolj, la fel ca Sorin Lazăr, şeful departamentului de comunicare”, susţin surse din AEP pentru ”Adevărul.

Cine este Ovidiu Oproaica? Şi-a început cariera politică la Craiova, sub aripa Liei Olguţa Vasilescu, cel mai puternic lider social-democrat din Oltenia. Oproaica a fost secretar executiv al organizaţiei de tineret PSD Dolj, unde o însoţea pe Lia Olguţa Vasilescu, pe atunci primar al Craiovei, la momente festive. Ulterior, Oproaica a ajuns coordonator al PES Activist Bucureşti, pepiniera de cadre a PSD. PES activists este o reţea politică ce reuneşte membrii partidelor socialiste europene. În România, PES Activist numără 10.000 de membri şi e afiliată PSD. ”Elitele nu se inventează, deoarece cartoanele cu titlu Diplomă, la prima furtună sau ploaie, zboară sau devin mai grele decât deţinătorul lor”, spunea Ovidiu Oproaica pentru DCNews, anul trecut, când România sărbătorea Centenarul.

Potrivit surselor citate, Ovidiu Oproaica s-a mai intersectat şi în trecut cu AEP, fiind unul dintre consilierii lui Constantin Mituleţu-Buică, în vremea în care acesta ocupa funcţia de vicepreşedinte al instituţiei (2015-2018). ”Da, aşa este. A fost consilierul meu în trecut, în 2016”, a confirmat Constantin Mituleţu-Buică pentru Adevărul. Întrebat dacă prin numirea lui Ovidiu Oproaica nu politizează AEP, ţinând cont de trecutul său politic, Mituleţu-Buică a răspuns: ”Nu politizez. Are o pregătire foarte mare în tehnologia informaţiei. Să ştiţi că el este mai mult cu #Rezis decât PSD-ist. E membru în mai multe cluburi de IT. Am încredere că e un profesionist desăvârşit. Nu voi numi niciodată într-un post de conducere un om care nu are competanţă şi pregătire. Eu am crescut în carieră strict pe baza competenţelor”.

CV-ul preşedintelui AEP spune altceva. Din 2001 până în 2013, Constantin Mituleţu-Buică a fost şeful Serviciului Juridic al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, comuna Bucovăţ, Dolj. Din 2013, ascensiunea sa politică se datorează strict partidului: PSD i-a oferit un post de consilier în cadrul Comisiei parlamentare care a anchetat tranzacţia cu teren agricol de la Nana operată de fostul preşedinte Traian Băsescu. Ulterior, Mituleţu-Buică, tot în calitate de consilier, a trecut pe la Ministerul pentru Dialog Social, apoi a ajuns vicepreşedinte la AEP, ca ulterior Liviu Dragnea să-l instaleze în fruntea instituţiei.

Miza: eliminarea SIMPV

Ca şef al departamentului IT, Ovidiu Oproaica va gestiona şi Sistemul de prevenire a votului multiplu (SIMPV), hulit de social-democraţi. PSD va reîncălzi tema fraudării alegerilor peste câteva săptămâni, exact înainte de campania pentru prezidenţiale, unul dintre obiective fiind eliminarea SIMPV din procesul electoral, susţin surse politice pentru „Adevărul“. SIMPV e sistemul informatic folosit la alegeri cu scopul de a combate votul multiplu. Pe scurt, tabletele care scanează buletinul. De altfel, premierul Viorica Dăncilă le-a spus liderilor PSD în ultima şedinţă a Comitetului Executiv că ”softul pentru alegeri trebuie să treacă de la STS la AEP”, susţin sursele citate.

Liderii social-democraţi susţin teza că STS, instituţie aflată în subordinea CSAT, deci a preşedintelui Klaus Iohannis, a contribuit la fraudarea alegerilor europarlamentare, unde PSD a obţinut cel mai mic scor din istorie. ”Conform legii, SIMPV e deja la AEP. STS doar îl gestionează tehnic, pentru că AEP nu are infrastructura necesară: oameni şi hardware. Dacă vrei să renunţi la tehnica STS, însemană că vrei să îngropi SIMPV, să ajungi la alegerile prezidenţiale şi să arăţi că sistemul nu funcţionează”, susţin surse din AEP pentru ”Adevărul”. ”SIMPV nu poate trece la AEP. A fost făcut de STS şi trebuie să rămână la STS. Am spus asta şi la Comisia parlamentară care anchetează alegerile”, admite şi Mituleţu-Buică. SIMPV a fost folosit pentru prima dată la alegerile locale din 2016, apoi la cele parlamentare şi europarlamentare. A ieşit scandal doar în mai, când Guvernul PSD a acuzat nereguli, deşi a organizat alegerile.

