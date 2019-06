Dispută între europarlamentari români pe fondul negocierilor pentru preşedinţia Comisiei Europene

Conflictul a apărut în contextul în care socialiştii şi Renew Europe au refuzat să-l susţină pe candidatul PPE, Manfred Weber, la preşedinţiei Comisiei Europene.





Astfel, europarlamentarul PPE Siegfriend Mureşan a acuzat vineri grupul Renew Europe că s-a aliat cu socialiştii în Parlamentul European, punctând că reprezintă un lucru „grav pentru Români”.





„Acest lucru nu este surprinzător. Emmanuel Macron însuşi a fost membru al Partidului Socialist din Franţa şi a fost ministru în Guvernul preşedintelui socialist al Franţei, Francois Hollande. Acest lucru nu este surprinzător, dar este grav pentru România. Este grav, deoarece PPE este partidul care a sprijinit mereu România. PPE a luptat pentru statul de drept din România, în timp ce socialiştii europeni erau la braţ cu PSD. PPE a susţinut-o pe doamna Kovesi, în timp ce socialiştii europeni au votat împotriva ei. Sigur că şi Guvernul Franţei a votat împotriva ei în Consiliu. Socialiştii europeni au fost apărătorii PSD-ului şi vor fi in continuare, după o scurtă «îngheţare a relaţiilor» pe durata campaniei. Acest subiect merită monitorizat deoarece este foarte important pentru România”, a afirmat liberalul.





Fostul ministrul de Interne în guvernul Cioloş, europarlamentarul Dragoş Tudorache, i-a transmis lui Siegfried Mureşan că „popularii şi socialiştii au fost complet combatibili” şi explică că PPE trebuie să înţeleagă că în noua configuraţie a Parlamentului European există acum „trei forţe puternice nu doar două cum au fost obişnuiţi.





„Şi eu fac parte din echipa de negociere, ba chiar am condus lucrările pe pachetul de justitie şi afaceri interne la cererea celorlalţi negociatori, şi am observat o aliniere şi o colaborare bună în aceste negocieri între toate cele trei grupuri. Înţeleg că popularii sunt suparăţi că Manfred Weber nu are susţinere majoritară nici în Parlament şi nici în Consiliul European, dar pentru asta singurii responsabili sunt popularii pentru că au ignorat semnalele politice venite de mai bine de jumătate de an. În loc să vadă acum conspiraţii împotriva lor ar trebui să înceapă să înţeleagă că există o configuraţie nouă a Parlamentului European de care trebuie să ţină seama, cu trei forţe puternice nu doar cu două cum au fost obişnuiţi”, a relatat Tudorache pe pagina lui de Facebook.





Membrul PLUS l-a rugat apoi pe Siegfried Mureşan „să nu mai vadă lucruri grave pentru România” şi a subliniat că interesul ţării va fi „foarte bine reprezentat”.







”Îl rog pe Siegfried Mureşan să nu mai vadă lucruri «grave pentru România» când, pentru prima dată, un şef de grup este român şi interesul nostru ca ţară va fi foarte bine reprezentat, îl asigur. Grupul Renew Europe nu este al lui Macron aşa cum, sper eu, nici PPE nu este al lui Merkel. O asemenea simplificare, cel puţin în cazul Renew, este falsă”, a mai adăugat Tudorache.



