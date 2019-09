Deputatul PSD Stănescu explică de ce rudele sale au funcţii în judeţ: „Suntem un neam mare“. Cum a împânzit familia baronului de Olt administraţia publică

Soţia senatorului PSD Paul Stănescu a fost consilier la Ministerul Educaţiei, după ce s-a pensionat din învăţământ, fiind anterior profesoară la şcoală din Vişina. Fiica lui Paul Stănescu este consilier personal al preşedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, iar soţul ei, ginerele lui Paul Stănescu, este angajat la ASF. A mai fost consilier parlamentar şi a lucrat anterior şi la Ministerul fondurilor europene.

Cuscra lui Paul Stănescu este inspector general-adjunct la Inspectoratul Şcolar Olt, ocupând acest loc prin numire, fără examen luat. mFratele său, deputatul Alexandru Stănescu, are cumnatul viceprimar la Corabia. Tot deputatul Alexandru Stănescu are la Corabia un cumnat care este viceprimarul oraşului.

Deputatul PSD Alexandru Stănescu i-a spus corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari că toate persoanele acestea nu sunt rudele lui, pentru că ... nu are niciun copil în funcţii publice.

Vitalie Cojocari: Aţi văzut reportajul?

Deputat Alexandru Stănescu: Întâmplător, da.

Vitalie Cojocari: Şi ce părere aveţi?

Deputat Alexandru Stănescu: Ştiţi ce părere am? Am oarecare reţineri de persoanele care au dat interviuri în această emisiune.

Vitalie Cojocari: Explicaţi-mi un lucru, cum se face că toate rudele dvs sunt în funcţii de conducere?

Deputat Alexandru Stănescu: Nu sunt rudele noastre, eu de exemplu nu am niciun copil în funcţii publice...

Vitalie Cojocari: Vorbesc de rude, nu neapărat de copil.

Deputat Alexandru Stănescu: Şi rude, vă daţi seama că neamurile sunt mari, e posibil să fie şi rude, dar nu există subiectivism în angajarea rudelor.

Vitalie Cojocari: Păi şi cum au ajuns ei acolo, credeţi că pe merit?

Deputat Alexandru Stănescu: Cum ajungeţi şi dvs la PRO TV, cum au ajuns şi alţii în alte funcţii, deci eu zic că pe merit.

Paul Stănescu a condus oficial judeţul Olt timp de 8 ani. Din decembrie 2016, s-a „refugiat“ în Senat. Soţia este consiliera ministrului Educaţiei, cel care a numit-o pe cuscra soţilor Stănescu inspector şcolar adjunct. Fratele lui Paul Stănescu este deputat PSD. Nici tatăl său nu e străin de politică: a fost primarul unei comune din Olt până la vârsta de 75 de ani. Iată un tablou de familie standard pentru un baron local.

