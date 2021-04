Deputat USR: „Am obosit să trag de mânecă partidul. Leadership-ul USR PLUS îl urăşte pe Nicuşor Dan. Le sugerez să-şi bage minţile în cap”

„Problemele centrale sunt următoarele. Unu la mână, Nicuşor nu are cum să aşeze Bucureştiul pe un făgaş de capitală europeană civilizată fără sprijinul consistent al Guvernului. Şi aici nu-i vorba doar de bani, mai ales că Bucureştiul e de departe per capita cea mai bogată comunitate a ţării. E vorba că lucrurile au fost atât de întortocheat aşezate, intr-un mod cât se poate de deliberat timp de treizeci de ani, încât pentru a le descâlci ai nevoie de toată susţinerea şi disponibilitatea Guvernului. Iar cum guvernul e de coaliţie şi nu taman armonios este imperios necesar să faci cumva să ai sprijinul tuturor actorilor care compun coaliţia”, a spus Benga.

Benga: Leadership-ul USR PLUS îl urăşte pe Nicuşor Dan

Deputatul USR PLUS a scos la iveală faptul că leardership-ul formaţiunii îl „urăşte” pe edilul Capitalei, în ciuda faptului că mulţi şi-au început carierele pe „spatele muncii” lui Nicuşor Dan. Tudor Benga subliniază susţinerea pe care Nicuşor Dan o primeşte de la Partidul Naţional Liberal, dar şi de la opoziţia internă din USR.

„Doi la mână, realitatea seacă e că leadership-ul USRPLUS, in marea sa majoritate, îl urăşte pe Nicuşor. Ceea ce e cel puţin dizgraţios, ca să nu folosesc cuvinte mai tari, dat fiind că marea lor majoritate şi-au început carierele politice pe spatele muncii de peste un deceniu aĺ lui Nicusor. Leadershipul USRPLUS a făcut tot posibilul să il arunce pe Nicuşor sub autobuz în iarna 2019-2020. Faptul că nu au reuşit se datorează atât PNL-ului cât şi nouă, puţinii ametiti din opoziţia internă din USR, care am reuşit să ţinem acest ultim front în biroul naţional reunit înainte să fim spulberaţi în vara şi toamna anului trecut”, spune Benga.





Benga: Nicuşor Dan se simte dator PNL-ului

Acesta a mai spus că Nicuşor Dan se simte dator PNL-ului pentru că „fără ei îl mâncau cu fulgi cu tot şi din cursa pentru primărie băieţii care i-au suflat şi partidul”.

„Însă şi in 2017 jocul s-a tranşat şi pe o eroare tactică semnificativă a lui Nicuşor şi tare mi-e teamă că riscă să o repete. Şi aici este de fapt cheia întregului joc politic din Bucureşti in anii care urmează. Indiferent de relaţia personală a lui Nicusor cu leadershipul PNL şi cel al USRPLUS, el nu are altă soluţie decât să continue să balanseze între cele două. Fiindcă dacă face vreun pas decisiv în direcţia PNL-ului, şansele lui de a fi reales in 2024 se reduc dramatic. Iar asta ar fi o tragedie. Pe de o parte fiindcă eu cred sincer că Nicuşor este de departe cel mai potrivit să pună Bucureştiul pe şine iar pentru asta patru ani nu îi vor fi de ajuns. Dar şi pentru că la Bucureşti in particular , chiar şi cu premiza că vom avea alegerea primarilor în două tururi până in 2024, dacă PNL şi USRPLUS merg cu candidaţi separaţi în razboi deschis, şansa oricăruia de a bate candidatul PSD în turul doi se reduce dramatic”, a mai adăugat Tudor Benga.

Nu în ultimul rând, Benga le-a transmis colegilor de partid să îl susţină pe Nicuşor Dan pentru că altfel USR PLUS va avea „enorm” de pierdut în vederea alegerilor din 2024.