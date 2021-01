Deputat PNL: Nu am încredere în Vlad Voiculescu. Am încredere în Guvernul PNL şi profesioniştii din sănătate

Întrebat într-o intervenţie la Antena 3 dacă are încredere în Vlad Voiculescu, deputatul liberal Daniel Gheorghe a precizat: În Vlad Voiculescu? Nu! Am încredere în guvernul Partidului Naţional Liberal şi am încredere în profesioniştii din Sănătate şi în specialiştii în această campanie de vaccinare. Apreciez foarte mult munca pe care Partidul Naţional Liberal, prin Nelu Tătaru şi echipa dumnealui a dus-o în sectorul sănătăţii publice şi, de asemenea, apreciez specialiştii din acest domeniu”.

Pe de altă parte, Daniel Gheorghe a subliniat că are încredere că va fi dusă ka bun sfârşit campania de vaccinare.

Mesajele critice la adresa partenerilor de guvernare nu sunt deloc rare, din câte s-a putut observa în ultimele zile. Inclusiv vicepreşedintele PNL, Florin Roman, a declarat că liberalii vor avea confruntări în Guvern cu „garda pretoriană a lui Cioloş şi a lui Barna”.