De ce nu mai candidează Adina Vălean pentru un nou mandat de europarlamentar: „Vreau să mai fac şi altceva. Nu e nimeni de neînlocuit”

„E o decizie personală, nu e nimeni de neînlocuit. Am stat destul de mulţi ani la Bruxelles şi vreau să mai fac şi altceva”, a spus Adina Vălean, întrebată de ce nu mai candidează pentru un nou mandat, in condiţiile in care conduce o comisie din Parlamentul european, mai exact Comisia de Mediu.

Întrebată dacă se va întoarce in politica românească, Adina Vălean a raspuns: „o să vedem”.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că fostul lider liberal Crin Antonescu ar fi făcut pasul spre o candidatură la europarlamentare din două motive. Primul motiv: soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, nu mai avea şanse să prindă un loc. Al doilea motiv: pentru a asigura o contrapondere la numărul mare de candidaţi veniţi din fostul PDL.

De altfel, surse politice din PNL consideră că Antonescu ar putea fi chiar una dintre variantele de cap de listă, în condiţiile în care acesta are o notorietate mare în raport cu ceilalţi, inclusiv cu preşedintele de partid. Singura problemă ar fi posibilitatea ca Antonescu să fie asociat cu parteneriatul PNL-PSD de pe vremea USL, când Antonescu mergea braţ la braţ cu Liviu Dragnea şi Victor Ponta. Pe de altă parte, Ludovic Orban este încă în dubii dacă să-şi depună sau nu candidatura.