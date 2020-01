„De ce credeţi că sunteţi mai potrivit ca Nicuşor Dan la Primăria Generală?” Răspunsul lui Vlad Voiculescu

„Cred că Primăria Capitalei e un job. Atunci când angajezi un om pentru un job ai nevoie de capabilităţi care sunt mai aproape de capabilităţile mele decât ale oricărui alt candidat. Cred că Bucureştiul are o şansă să devină un oraş prosper, un oraş în care să-şi doreşti să rămâi. Pentru asta Bucureştiul are nevoie să fie pus pe hartă. O experienţă internaţională nu strică. Am 14 ani în care am locuit în Viena. Experienţa într-o organizaţie mare cred că e bună. Când e vorba de o organizaţie de magnitudinea Primăriei Bucureşti, cred că e bine să fie cienva care are experienţa asta. Pot să argumentez că am făcut asta la Viena unde am fost preşedintele finanţării pe infrastructură. Ceea ce înseamnă că lucrezi cu o echipă pe cel puţin trei arii. Aria juridică, cadru legal şi cadrul financiar. Trebuie să le înţelegi pe toate pentru că proiectele sunt complexe. Şi în Bucureşti sunt lucruri complexe. De obicei intersecţia dintre partea juridică, legală şi partea financiară e mică. Eu în asta am lucrat zece ani”, a declarat Nicuşor Dan, fiind întrebat de ce se consideră potrivit pentru funcţia de primar.

Candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei a explicat şi de ce nu e interesat să revină pe o funcţie din cadrul Ministerului Sănătăţii. „E onorant pentru mine că după doar 7 luni la Guvern oamenii au o impresie bună. Dacă ar fi fost lăsate seminţele care le-am lăsat acolo, astăzi nu am fi avut probleme cu medicamentele, am fi avut spitale regionale. În 2016 am vorbit cu Gabriela Firea despre necesitatea unui spital. Ea a fost de acord, ba chiar a dat un comunicat de presă în care a spus că „ne apucăm de treabă”, a mai spus Voiculescu.

Liderul a vorbit şi de situaţia lui Nicuşor Dan. „Eu nu înţeleg ce vrea să construiască”, a precizat Vlad Voiculescu, întrebat dacă e derajant de faptul că Nicuşor Dan şi-a făcut partid.