Dăncilă: Iohannis a dovedit că poate demola, dar este incapabil să construiască. Planul lui s-a blocat la jumătate

Dăncilă a afirmat, la începutul şedinţei de Guvern, că din cauza situaţiei actuale procese guvernamentale vitale sunt întârziate şi sunt blocate măsuri pentru sectoarele economic şi social.

"Miza imediată a domnului preşedinte Iohannis generează costuri foarte mari pentru români. Procese guvernamentale vitale sunt întârziate sau chiar, blocate măsuri destinate sectoarelor economice şi sociale, deşi pregătite în detaliu de guvern, nu pot fi adoptate, iar definitivarea bugetului pentru anul viitor este sub presiunea timpului. Planul entuziast al preşedintelui de a demite Guvernul PSD prin moţiune de cenzură şi de a numi guvernul său s-au blocat la jumătatea drumului. Domnul Iohannis a dovedit că poate demola, dar este incapabil să construiască şi să vină cu soluţii pentru această criză periculoasă în care a adus România. Nu avem încă o propunere concretă a noului cabinet şi niciun program de guvernare, iar fiecare zi de întârziere este în defavoarea românilor”, a afirmat Dăncilă.

Ea a mai spus că Executivul său va continua să exercite actul de guvernare până la numirea noului cabinet.

"Am avut în ultimele zile mai multe deplasări în teritoriu şi am vorbit cu oamenii. Cetăţenii înţeleg foarte bine ce se întâmplă şi care sunt mizele acestui conflict. Vreau să îi asigur pe cetăţeni că actualul guvern va continua să lucreze în limita atribuţiilor constituţionale şi va exercita actul de guvernare cu toată responsabilitatea până la numirea noului cabinet”, a mai spus Dăncilă.

Ea a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern, că a început plata subvenţiilor pentru fermieri.

"Am început la timp plata subvenţiilor pentru fermieri, aşa cum ne-am angajat. În doar trei zile Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a reuşit să autorizeze plata de aproape 440 de milioane de euro, bani transferaţi în conturile a 390.000 de fermieri. Banii sunt necesari pentru pregătirea culturilor de toamnă şi a viitorului an agricol. Am asigurat fonduri astfel încât până la finalul lunii noiembrie peste 1,4 miliarde de euro să fie plătiţi fermierilor sub formă de avans”, a mai declarat Viorica Dăncilă.