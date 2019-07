Dăncilă: CEx a hotărât să avem candidat propriu la prezidenţiale, nu eu. Nici nu iau în calcul să nu ajungem în turul doi

Întrebată despre relaţiile sale cu liderul ALDE după ce a decis ca PSD să meargă pe varianta unui candidat propriu, premierul a subliniat că partidul a luat această decizie, nu ea.







„Nu eu am decis. Încă o dată repet. În cadrul CEx a fost un vot care, cu o singură excepţie, toţi colegii au hotărât să avem candidaţi proprii. Am vorbit cu Tăriceanu la telefon, voi avea o întâlnire cu el. E important să avem un candidat unic. Acest lucru ne va da şanse mai mari. Un candidat unic poate fi susţinut de mai multe partide politice. Dar acest lucru îl vom discuta, vom vedea cum vom mergem mai departe. Votul s-a dat pentru un candidat PSD, iar acest lucru a fost cerut în toate organizaţiile PSD în care am fost până acum”, a subliniat Dăncilă.

Întrebată despre şansele PSD la prezidenţiale, preşedintele social-democraţilor a subliniat că nici nu ia în calcul varianta ca partidul să nu intre în turul doi.„Ba intra in turul doi (n.red.: candidatul PSD la prezidenţiale). Nici nu iau in calcul să nu intre. Sunt optimistă, cunosc potenţialul acestui partid. Cunosc implicarea organizaţiilor, am mare încredere în primari, simpatizanţii nostri. Am convingerea că intram în turul doi. Dorinţa noastră e să câştigăm alegerile, nicidecum să nu intrăm în turul 2”, a adăugat preşedintele PSD.

