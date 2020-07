Dăncilă, după atacurile lui Dragnea: Probabil că n-a înţeles un lucru, că eram premierul României, nu sluga lui

”Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct şi indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri şi-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra”, spune Dăncilă.

”Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie! Şi nu am avut niciodată vreo iniţiativă pro-amnistie şi pro-graţiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce ştiam sigur că e rău pentru ţară”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Ea a susţinut că au existat presiuni din partea lui Liviu Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii.

”Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct şi indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri şi-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înţeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ţinut să onorez funcţia şi să-mi fac datoria faţă de români”, a adăugat Dăncilă.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea afirmă că Viorica Dăncilă este cea care a deschis discuţia despre emiterea unei ordonanţe privind amnistia, el subliniindu-i că nu i-a cerut niciodată aşa ceva şi că nu a pus o astfel de condiţie şi că nu mai vrea să discute pe această temă. El a mai declarat că Dăncilă ”se trezea foarte des vorbind” despre faptul că nu îl va graţia, deşi el nu intenţionează să faă o astfel de cerere, ”pentru că graţierea o cer oamenii vinovaţi”. Dragnea a prezentat şi propria variantă cu privire la întâlnirea avută în sediul PSD din Băneasa cu Călin Popescu Tăriceanu, Dăncilă şi Tudorel Toader, la acel moment ministru al Justiţiei, calificând drept minciună afirmaţia conform căreia a solicitat atunci insistent modificarea Codului penal.