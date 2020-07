Dan Popescu, după ce i-a dat în judecată pe Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu: Vin din familii înţesate de corupţi şi de securişti notorii

Întrebat cum de a ajuns să-i dea în judecată pe Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, Dan Cristian Popescu a explicat la „Adevărul Live” că s-a săturat să fie jignit.

„De trei ani de zile sunt jignit continuu, poza mea e prezentată în tot felul de moduri, sunt apelat cu diverse înjurători pe conturile de facebook ale celor de la USR. Am luat decizia să-i dau în judecată pe toţi cei care au abuzat de numele meu sau se leagă de numele meu invocând lucruri care nu sunt adevărate. Am dat în judecată mai mulţi lideri locali de la USR şi nu numai. Iar cei doi lideri de pe Bucureşti au făcut multe afirmaţii. Sigur, ele nu sunt consistente. Nu pot veni cu nicio probă, nimic concret. Am spus public că dacă nu vor veni public cu dovezi îi voi da în judecată şi i-am dat. Eu ce vorbesc fac. Îi aştept să vină în instanţă dacă nu au putut să vină în spaţiul public cu nişte argumente, cu nişte dovezi concrete, pentru că nu e frumos să acuzi un om pentru a-l scoate din cursă şi a-ţi promova candidatul care nici măcar nu are şanse”, a afirmat acesta.

Liberalul a adăugat apoi că nu a avut nicio discuţie directă cu cei doi sau cu liderul USR Dan Barna. De asemenea, acesta îl acuză pe Claudiu Năsui că provine dintr-o „familie de corupţi”, în timp ce Vlad Voiculescu vine „dintr-o familie înţesată de securişti notorii”.

„După aceea, am fost acuzat de domnul Năsui şi domnul Voiculescu că mi-am făcut averea la Sectorul 2 din relaţiile cu PSD-ul. Averea mea este publică. Şi pentru că am fost în Parlament din 2012, eu am depus în fiecare an declaraţiile de avere conform legii. Deci se vede foarte clar că am avut bani înainte de a intra în politica mare. Am fost în zona de business, am avut o bursă în Statele Unite, am avut afaceri şi în România şi în alte ţări, deci nu mi-am făcut niciun fel de afaceri la primărie. Dar culmea, domnul Năsui provine din familia care a făcut afacerea Motorola. Deci nu cred că era cazul să discute dânsul. Familia sa s-a înfruptat ilegal, dovedit într-o instanţă, că nu au mai putut fi condamnaţi că s-a prescris. Dar 8 milioane de dolari să iei de la statul român în anii 90 şi după aia să-mi dai lecţii... Sigur, nu e vina dânsului, că e fiul, dar să vii să ne spui că tu te lupţi cu hoţia. Păi uiţi de familia ta? Domnul Voiculescu, iarăşi, provine dintr-o familie de securişti notorii. Tatăl colaborator, bunicul şeful DIE de la Viena, adică vorbim de nişte securişti care făceau atrocităţi. Iarăşi, nu e vina domnului Voiculescu, dar te apuci tu să fii instanţă morală? Nu te recomandă cu nimic ca să spui tu că ăla e bun, ăla e prost, ăla e corupt. Arată tu ce faci ca persoană, dar parcă totuşi dacă ai familiile înţesate de corupţi şi de securişti, parcă n-ai fi primul să ridici, să spui tu, domnle, eu sunt judecătorul moralităţii. Să lăsăm presa, să lăsăm ONG-urile, deontologii de orice tip”, a mai relatat Dan Popescu.