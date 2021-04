Dan Barna: Florin Cîţu nu mai are din acest moment susţinerea USR-PLUS. Revocarea lui Vlad Voiculescu aruncă coaliţia într-o criză majoră

„O decizie imatură politică care ridică semne de întrebare asupra capacităţii premierului de a conduce Guvernul. Ne-am asumat să luăm deciziile majore împreună prin consultare şi dialog. Azi am fost invitat de premier la o discuţie în care mi-a comunicat o decizie deja luată şi transmisă preşedintelui. Nu a existat o consultaţie”, a declarat Dan Barna miercuri la Parlament.

Liderul USR a adăugat apoi că revocarea lui Voiculescu aruncă coaliţia „într-o criză majoră” şi subliniază că demiterea nu s-a bazat pe vreo evaluare.

„E o decizie care aruncă coaliţia de guvernare într-o criză majoră. E o decizie prin care în acest moment premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR-PLUS. Vlad Voiculescu a intrat încă din prima zi într-o luptă pentru sistemul de sănătate. Am văzut linşajul de presă către acesta în ultimele săptămâni.

O altă decizie unilaterală luată fără consultarea USR-PLUS. Este o decizie care confirmă din nou imaturitate şi lipsă de înţelepciune politică. Am discutat cu preşedintele României şi vom găsi o soluţie.

În fiecare intervenţie publică am confirmat acest lucru. Există dreptul premierului de a evalua miniştrii. Numai că demisia din această dimineaţă nu se bazează pe nicio evaluare. Nu există nicio evaluare în care să se poată fi discutată această concluzie. O coaliţie de guvernare nu poate să funcţioneze decât dacă există respect.”, a adăugat Barna.

Vicepremierul a cerut apoi o întâlnire „de urgenţă” cu Ludovic Orban şi Kelemen Hunor.

„Cerem o întâlnire de urgenţă azi sau cel mai târziu mâine pentru a avea un dialog responsabil cu domnul preşedinte Ludovic Orban, preşedintele Kelemen Hunor, pentru a retrage sprijinul pentru Florin Cîţu.

Faptul că stăm săptămâni întregi într-un balet politic fără să vedem un sprijin al premierului e o problemă gravă. I se reproşează lui Vlad Voiculescu lucruri pe care nu le-a avut niciun moment sub control. Campania de vaccinare e decisă de premierul României. Faptul că suntem pe unul din ultimele locuri în condiţiile în care am pornit foarte bine nu arată nici performanţă nici înţelepciune.”, a conchis Barna.

O opinie asemănătoare a transmis şi copreşedintele USR-PLUS Dacian Cioloş

„Aşa cum am declarat şi luni nu e doar dreptul, ci şi obligaţia prmeierului să intervină pentru a asigura buna guvernare, chiar şi prin schimbarea unui ministrul. Pentru PNL nu există altă soluţie politică decât actuala coaliţie de guvernare, iar această decizie a lui Cîţu e o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine coaliţia de guvernare. E o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, evident tot USR-pLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitatea domeniul”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a subliniat că Florin Cîţu are tot sprijinul partidului: „Precizez că noi îl susţinem pe domnul prim-ministru şi considerăm că e mai importantă buna guvernare decât o persoană. Premierul are deplina capacitate de a propune. Decizia de susţinere în funcţia de premier a lui Cîţu a fost o decizie a PNL şi a formaţiunilor politice componente din coaliţie. Schimbarea premierului poate fi decisă tot de coaliţie. Noi am luat decizia de a-l sprijini ca premier pe Cîţu şi îl sprijinim în continuare”, a completat Ludovic Orban.