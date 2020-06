Dacian Cioloş nu exclude o alianţă PNL-PSD după alegeri: Am văzut-o şi în trecut. Nu ar fi în interesul României. Alianţa USR-PLUS e la 20%

Adevărul: Cum vă explicaţi că Alianţa USR-PLUS a luat peste 20%, dar acum USR e în jur de 12%, iar PLUS stagnează la 5%?

Dacian Cioloş: Sondajele ne tratează separat. Odată e o distorsiune a rezultatului pentru că partidele sunt separate. Acelaşi sondaje arătau altcumva şi înainte de europarlamentare. Cel mai credibil sondaj e participarea la aegeri şi pentru asta ne pregătim. Noi am testat separat USR şi PLUS. E o diferenţă pozitivă la cât obţine împreună USR-PLUS faţă de suma partidelor luate separat, adică procentele adunate.

Depăşeşte rezultatul la europarlamentare?

Nu! La un moment dat a depăşit. Dar rezultatul e clar diferit de ce au prezentat PSD, PNL sau Pro România.

Sunteţi undeva de 20%.

Da, eu am certitudinea că vom intra în campanie cu un potenţial de 20%, dar depinde de noi dacă vom merge peste sau mai jos. Avem oameni, avem viziune, ştim ce avem de făcut. Ştiu că putem conta pe oameni care aşteaptă modernizarea României

Oricât de ambiţioşi aţi fi dvs USR-PLUS, pare greu de crezut că o să reuşiţi să depăşiţi PNL. Aşadat se prefigurează mai degrabă o coaliţie PNL-USR-PLUS pe următorii patru ani. Însă premierul, foarte probabil, îl vor da cei de la PNL. Sunteţi pregătiţi să susţineţi un premier de la PNL? Sau veţi pune condiţii?

Noi vom avea o propunere de premier. Şi asta va veni la pachet cu un program de guvernare în primul rând. Asta e important. Programul de guvernare asumat de o majoritate politică în Parlament. Ăsta va fi principalul subiect care va fi discutat şi negociat de sper eu viitorul partid între PLUS şi USR, înclusiv cu PNL-ul. Şi eu cred că pentru România nu-i tot una. Chiar dacă PNL-ul e acum la guvernare şi PNL-ul va fi cu siguranţă unul dintre cele trei partide, forţe plitice. Două sau trei, iar asta depinde de ce vom decide noi. Dacă noi vom decide că mergem separat, atunci vor fi două partide care vor conta, după cum stau lucrurile acuma. Dacă noi, PLUS, şi USR mergem împreună, atunci există şanse foarte mari să existe trei partide în jurul cărora se va pregăti majoritatea. Şi eu cred că nu-i tot una să avem un PNL care negociază cu PSD-ul o majoritate de guvernare pentru că am mai văzut experienţa asta. Am văzut de ce-i capabil PSD-ul, care din păcate nu dovedeşte că e capabil să se reformeze, care nu dovedeşte că e un partid de stânga, cu o viziune clar structurată de stânga ca să ai ce negocia cu ei şi ca să respecte statul de drept şi nişte principii şi nişte valori. Deci nu-i tot una să se ducă PNL şi să negocieze cu PSD-ul, pentru că nu se pune problema niciun moment ca USR-PLUS să negocieze cu PSD-ul, ca să fim clari. Pentru noi nu există alternativă decât să guvernăm singuri sau eventual să guvernăm cu partide gen PNL, să vedem ce se întâmplă cu PMP-ul, şi acolo e de discutat, trebuie văzut ce oameni vor pune pe listă, ce program politic vor avea.

Luaţi în calcul să mergeţi şi separat la parlamentare? USR separat de PLUS?

Asta vor decide partidele. Eu ca preşedinte de partid nu am vedere să propun lucrul ăsta. Eu voi propune fuziunea cu USR. Dar dacă fuziunea nu va fi acceptată, evident că totul e posibil. Deciziile astea sunt luate de congresele celor două partide, nu de altcineva în alte laboratoare. Ca să revin, eu cred că nu-i tot una nici pentru PNL dacă în următorii patru ani, în cazul în care va fi la guvernare aşa cum îşi doreşte şi sunt convins că şi preşedintele Iohannis îşi doreşte, va face o majoritate cu un partid care îşi doreşte modernizarea României, care vine cu o abordare de modernizarea economiei, a administraţiei publice, de luptă împotriva corupţiei, de competenţă sau un PNL care va merge într-o majoritate cu un PSD care vrea conservarea unor practici care am văzut unde ne-au adus. Au dus lideri ai partidului respectiv la închisoare, dar am văzut unde au dus şi ţara. În izolare, într-un deficit bugetar care acum ne creează probleme în relansarea economiei. Asta e miza. Miza nu e care lider va fi în fruntea partidului, care-i mai tare din parcare ci miza e chiar viitorul României.

Dar de ce ar merge PNL într-o alianţă cu PSD când vedem această luptă pe scena politică?

Dar am mai văzut-o şi în trecut. Iar în anumite momente au mers şi împreună. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt al PNL şi vreau să se tragă concluzia sau să să mă trezesc cu vreun titlu care spune că „Cioloş declară că ştie că PNL va merge cu PSD”. Dar spun că dacă ne uităm la scena politică, potenţial există şi genul ăsta de direcţie. Nu ar fi în interesul României.

Să luăm un scenariul în care PNL obţine după parlamentare 35%, alianţa USR-PLUS peste 20%, şi restul partidelor nu mai contează, aşadar se conturează o majoritate PNL-USR-PLUS iar preşedintele Klaus Iohannis îl desemnează premier pe Ludovic Orban. Votaţi acest guvern, îl susţineţi?

Mi-aţi vorbit de persoane, de procente. Din punctul meu de vedere, un Guvern guvernează pe baza unui program de guvernare şi a unei majorităţi parlament care susţine programul de guvernare. Asta vom negocia noi în primul rând. Şi apoi, pornind de la asta vom vedea care sunt candidaţii pentru premier, pentru miniştri, şamd. Deci ceea ce contează acum în primul rând e programul de guvernare.

Ce notă i-aţi da lui Ludovic Orban pentru această activitate din ultimele luni pe fondul pandemiei?

Nu dau eu note. Premierul Orban e un om politic în primul rând, iar un om politic e notat de alegători, nu de alţi colegi. Eu aş fi subiectiv orice notă i-aş da.