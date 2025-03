Un nou cartier va fi construit pe terenul fostei fabrici „Autobuzul” din Sectorul 5

Terenul de 21 de hectare pe care înainte de 1989 se afla Fabrica „Autobuzul”, redenumită ulterior „Rocar”, a fost vândut unui dezvoltator imobiliar, care a anunțat că va construi un cartier cu circa 3.000 de apartamente.

One United Properties a semnat cu CPI România achiziția unui teren de 21 de hectare în Sectorul 5 al Bucureștiului pentru dezvoltarea cartierului rezidențial și crearea noii comunități One City District. Valoarea achiziției se ridică la 21 de milioane de euro.

„Această achiziție reprezintă un pas transformator pentru One United Properties, permițându-ne să ne aducem experiența în materie de calitate și sustenabilitate către un public mai larg. One City District evidențiază încrederea noastră în potențialul segmentului de locuințe premium accesibile, care răspunde nevoilor în schimbare ale locuitorilor Bucureștiului. Este o oportunitate unică pentru noi de a crea o nouă comunitate vibrantă, respectând în același timp angajamentul nostru pentru regenerarea urbană sustenabilă, pe unul dintre cele mai mari terenuri rămase încă nedezvoltate în centrul Bucureștiului”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al companiei.

„Această tranzacție confirmă îndeplinirea a încă unui pas, încheiat cu succes, din strategia de optimizare a portofoliului CPI România. Pentru un dezvoltator experimentat precum One United Properties, terenul tranzacționat are un potențial foarte mare, atât prin amploarea suprafeței sale, cât și a locaţiei. Am convingerea că proiectul pe care ONE îl va dezvolta va contribui substanțial la modernizarea Bucureștiului”, a spus Fulga Dinu, Country Manager al companiei.

Se vor construi 3.000 de apartamente

Cartierul va include aproximativ 3.000 de unități rezidențiale, planificate ca un cartier autosustenabil. Proiectat pentru segmentul superior al pieței rezidențiale de masă din București, acesta va îmbina accesibilitatea cu calitatea, oferind condiții de trai de înaltă calitate şi o alegere deosebită în peisajul imobiliar al orașului. Achiziția terenului a fost finanțată parțial din capitalul de 68 de milioane de euro atras în cadrul majorării de capital social din 2024, demonstrând capacitatea companiei de a mobiliza eficient resurse pentru dezvoltări de amploare.

Cartierul va avea mai multe intrări

Situată la numai 10 minute de mers cu mașina de Piața Unirii, cartierul va beneficia de mai multe puncte de acces pentru o mai bună accesibilitate, atât cu mașina, cât și pe jos, de proximitatea față de transportul public și va include toate facilitățile necesare pentru a asigura un stil de viață mai ușor și relaxant pentru locuitorii săi, inclusiv un parc și numeroase spații verzi, unități educaționale, un centru de fitness cu piscină, piețe, spații comerciale cu operatori alimentari, trotuare și piste de biciclete. Deși se adresează pieței de masă, această dezvoltare va păstra designul caracteristic, finisajele de calitate și sentimentul de comunitate.

Dezvoltatorul imobiliar vrea să cumpere mai multe terenuri

Cartierul va fi destinat clasei de mijloc emergente din România, inclusiv familiilor cu două venituri care caută locuințe convenabile, cu acces la facilități și un design bine gândit. Pe lângă terenul achiziționat, dezvoltatorul imobiliar se află în negocieri pentru o serie de terenuri care să permită dezvoltarea a multiple comunități vizând același segment premium accesibil.

Extinderea în segmentul locuințelor premium accesibile are loc într-un moment de cerere crescută pentru proprietăți care îmbină calitatea cu accesibilitatea. Pe măsură ce veniturile individuale cresc și consumatorii pun tot mai mult accent pe proprietăți care oferă caracteristici premium la prețuri accesibile, noua dezvoltare va răspunde acestei cereri.