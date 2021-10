Dacian Cioloş, după ce a fost ales preşedinte USR-PLUS: „Toate variantele sunt pe masă, în afară de aceea de a-l susţine pe premierul Cîţu/Nu îmi doresc o poziţie în Guvern”

"Mâine vom alege Biroul Naţional. Astfel de decizii (precum prevenirea la guvernare - n.r.) trebuie discutate în Biroul Naţional, aşa cum am făcut-o şi până acum, dacă va fi nevoie, pentru decizii importante vom merge şi în Comitetul Politic. Nu o să vă spun astăzi mai multe decât ceea ce ştiţi.





Ştiţi care a fost poziţia USR PLUS până acuma, nu cred că această poziţie se va schimba. Putem intra într-un guvern de coaliţie cu PNL şi cu UDMR dacă avem un premier cu care putem lucra şi în niciun caz acel premier nu poate să fie Florin Cîţu”, a afirmat Dacian Cioloş, vineri seară, după anunţul privind alegerea sa ca preşedinte al USR PLUS.

Cioloş a subliniat că USR va susţine moţiunea de cenzură de marţi, iar după rezultatul acesteia consideră că se va "discuta în alte condiţii".

"După ce vom vedea rezultatul, cred că vom putea discuta în alte condiţii şi vom vedea şi ceea ce îşi doreşte PNL, pentru că deocamdată nu e clar ce îşi doreşte PNL-ul. (...) Nu am ce discuţie să am astăzi-mâine. Mâine, în Congres vom valida acest rezultat şi vom vedea decizia Congresului, tot mâine vom alege noul Birou Naţional şi, după ce avem o primă discuţie în Biroul Naţional, avem ce să discutăm. Dar în primul rând vom aştepta rezultatul moţiunii de cenzură pentru că nu prea avem ce să discutăm până când nu ştim rezultatul moţiunii de cenzură”, a adăugat preşedintele ales al USR PLUS.

Noul preşedinte al USR PLUS afirmă că nu îşi doreşte o poziţie în Guvernul României în situaţia în care partidul său va reintra la guvernare alături de PNL şi USR PLUS. Cioloş subliniază că va demisiona din funcţia de preşedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European şi că va participa la discuţiile privind eventuala revenire a USR PLUS în coaliţia de guvernare.

"Eu nu îmi doresc să intru în Guvern, am câştigat această poziţie de preşedinte al partidului şi vreau să mă ocup de partid. Vom vedea cine va intra în Guvern la momentul respectiv. (...) Din punctul meu de vedere, echipa rămâne unită, vom lucra împreună, nu există diferenţieri de tabere. Şi Dan (Barna - n.r.) şi alţi colegi au câştigat deja experienţă şi, cu siguranţă, va trebui să o valorificăm”, a declarat Dacian Cioloş, vineri seară, într-o conferinţă de presă, întrebat fiind dacă vizează o funcţie în Guvern în situaţia în care USR PLUS revine la guvernare.

El a adăugat că "toate soluţiile sunt pe masă, toate variantele sunt pe masă în afară de aceea de a-l susţine pe premierul Cîţu”, despre care spune că este "imprevizibil" şi "şi-a dat examenul şi l-a picat, cel puţin cu USR PLUS”.