Cum a vrut PNL să-l facă parlamentar pe Tudorel Toader

Tudorel Toader a povestit cronologic cum a fost curtat de conducerea liberală.

„În februarie, 2016, am fost ales rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În noiembrie, 2016, mă curta PNL să devin parlamentar liberal. Vă pot da amănunte. Costel Alexe, care e ministru, îl puteţi întreba, a venit la mine la Rectorat şi mi-a spus că pot fi primul pe listă la deputaţi sau senatori, la Iaşi sau în Vrancea. Am spus că nu-s pregătit să mă fac om politic. Mi-a spus să mă mai gândesc. După aia, a venit un domn, nu-i ştiu numele, care coordona PNL pe Moldova, şi a zis că „vin în numele conducerii, să vă propunem primul pe listă, deputaţi sau senatori, Iaşi sau Vrancea”. Am spus nu” a declarat Tudorel Toader.

Atragerea fostului ministru al Justiţiei a încercat-o şi Alina Gorghiu, atunci preşedinte de partid. „Mă abordează preşedinta PNL de pe vremea aceea, căreia nu-i spun numele, dar care mi-a fost doctorandă. În cel puţin trei rânduri am discutat cu ea şi m-a rugat, la fel, să fiu deputat sau senator primul pe listă. I-am spus nu”, a subliniat Toader