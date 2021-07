Cum ia Ciucu distanţă de Orban, după ce anterior semnase un protocol de colaborare cu şeful PNL

„Acum pot să vă spun şi un lucru, poate vi se va părea ciudat. Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Cîţu, am avut o discuţie cu echipa lui Ludovic Orban şi am semnat un protocol de susţinere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă şi câştigam en fanfare alegerile din PNL Bucureşti. Am plecat acasă şi m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. M-am simţit puţin intrus, nu m-am simţit dorit, pus cumva simbolic la rever. M-am întrebat dacă vreau să fac acelaşi stil de politică din ultimii doi ani, în care preşedintele PNL a fost extrem de prezent, făcând chiar listele de candidaţi la Parlament ai PNL Bucureşti, sau vreau să fac politică în termenii mei? După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să îşi pună alt candidat, şi i-am spus opţiunea mea. A fost o discuţie lungă şi am decis să merg în echipa în care nu mă simţeam intrus”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.

De asemenea, candidatul echipei Cîţu pentru şefia PNL Bucureşti nu vede nimic rău în modul în care premierul cheamă la Guvern primarii din judeţele unde Orban încă are un control asupra aleşilor locali: „Primarii se fac auziţi, e un schimb de informaţii între cum văd primarii dezvoltarea locală şi ce oferă guvernul”, a declarat Ciucu.

Candidatul echipei Orban este Violeta Alexandru, actuala şefă a PNL Bucureşti. Potrivit surselor „Adevărul”, un alt nume care fusese luat în calcul pentru PNL Bucureşti a fost Alexandru Nazare, iar acest lucru se întâmpla înainte să fie revocat de Cîţu.