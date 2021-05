Cum explică viceprimarul Tomescu susţinerea unor candidaţi controversaţi, inclusiv unul care şi-a înjunghiat fosta iubită, pentru conducerile unor spitale

Horia Tomescu a vorbit, într-o intervenţie la B1 TV despre controversele din jurul candidaţilor propuşi de el, în urma unor interviuri luate personal, pentru consiliile de administraţie a 19 spitale din Capitală, aflate în subordinea Primăriei. Redăm discuţia între moderatorul Răzvan Zamfir şi Horia Tomescu.

Moderator: Aş vrea să discutam, în primul rand, subiectul care a apărut astăzi în presa, probabil că ştiţi dezvăluirile, este vorba despre un cetăţean propus de dumneavoastră într-un consiliu de administraţie, care se pare că în urma cu vreo şaptesprezece ani ar fi tăiat gatul unei iubite. Dezvoltam puţin aceasta speţă ?

Horia Tomescu: Din informaţiile mele, deci, eu nu am avut informaţii legate de aceasta problema.

Trebuie să ştiţi că reprezentanţii Consiliului General în consiliile de administraţie ale spitalelor, care sunt în subordinea Consiliului General, trebuie să fie angajaţi ai administraţiei spitalelor. Eu am avut peste cincizeci de interviuri cu angajaţi din administraţia spitalelor, am cerut cv-urile fiecăruia, şi am făcut un proiect de hotărâre care este în aşteptare pentru a fi dezbătut în Consiliul General, cu propuneri pentru consiliile de administraţie ale spitalelor din subordinea Consiliului General.

Moderator: Dar, ce anume v-a convins din parcursul profesional al domnului Apostol, pentru că, citează jurnaliştii de la Gândul.ro, că dansul şi-a terminat studiile la o universitate particulara, a lucrat ulterior 2 ani că sef al unei echipe de instalatori, apoi alti doi ani la o pizzerie, şi că administrator al unei asociaţii de proprietari, după care a fost angajat al unei firme care a obţinut numeroase contracte de la primarii şi alte instituţii publice. Ce anume, din acest parcurs, v-a făcut să îl consideraţi omul potrivit pentru consiliile de administraţie ale spitalelor ?

Horia Tomescu: Eu l-am intervievat legat de activitatea dansului în administraţia spitalelor.

Moderator: Am înţeles! Şi acolo a făcut minuni, presupun, sau ce a făcut atât de bine că, reamintesc telespectatorilor, dumneavoastră probabil ştiţi, în 2019 s-a angajat la administraţia spitalelor, deci, nu putem vorbi chiar despre o cariera, în adevăratul sens al cuvântului, având în vedere că suntem la începutul anului 2021, deci, practic a lucrat în 2020 şi un pic din 2019 în cadrul aceste instituţii. Ce anume din anul şi jumătate petrecut în cadrul acestei instituţii vi s-a părut determinant în nominalizarea să că membru în consiliul de administraţie, domnule viceprimar ?

Horia Tomescu: În urma interviului, activitatea dansului mi s-a părut relevanta pentru a-l propune într-un consiliu de administraţie.

Moderator: Deci, ce a făcut ?

Horia Tomescu: Şi-a făcut treaba exemplar.

Moderator: Adică ?

Horia Tomescu: Adică, prin activitatea pe care a avut-o că inspector…

Moderator: Aşa, deci, era sef serviciu, aşa, şi ce a făcut, ce a inspectat atât de bine? Spuneţi-ne ce v-a zis la interviu, uite doomne, am fost acolo, am inspectat, am dres?

Horia Tomescu: Asta este opinia mea.

Moderator: Deci, în procesul transparent de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie, a fost că v-a laşat o impresie buna dumneavoastră, pe care nu o puteţi argumenta acum public. Am înţeles. Asta e în regula… Haideţi să discutam şi despre alti oameni despre care jurnaliştii de la Newsweek, de aceasta data, i-au evidenţiat că fiind giraţi de dumneavoastră pentru consiliul de administraţie. Înţeleg că doamna Daniela Alina Alexandrescu, trei ani casieriţă la Kaufland, iarăşi, domnul Florin Barbu, fost comisionar vamal, doamna Dimitriu Violeta, fosta şefa la magazinul Romarta, absolventa a Universităţii Spiru Hăreţ, la 21 de ani după terminarea liceului, iată, perpetua învăţarea, doamna Ionela Cruceru, secretara la Galo Nero, un restaurant, domnul Aurelian Cristian Chitu care a lucrat la Carrefour şi Pizza Hoţ, sau doamna Andreea Popescu, stewardesa, şi dânşii, presupun că şi-au desfăşurat activitatea într-un mod remarcabil pentru spitalele din Capitala.

Horia Tomescu: Nu aş putea să spun, remarcabil, cred, acceptabil fata de ce discuţii am avut cu cei cincizeci.

Moderator: Vreţi să ne spuneţi că, fata de ceilalţi, aceştia erau cei mai de Doamne ajută, cei mai promovabili, ceilalţi fiind mult sub. Asta ne spuneţi?

Horia Tomescu: Da!





Emisiunea în care Horia Tomescu a dialogat cu moderatorul de la B1 TV a avut loc vineri.