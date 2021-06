Cum explică premierul Cîţu numirea şi demiterea lui Marian Murguleţ de la Ministerul Cercetării în doar două zile

Conform declaraţiilor lui Florin Cîţu, Murguleţ a fost demis la numai o zi după ce fusese numit în funcţie pentru că premierul a aflat anumite informaţii pe care nu a vrut să le dezvăluie. Aceasta este prima explicaţie din partea Guvernului după ce miercuri a apărut în Monitorul Oficial decizia de demitere a lui Marian Murguleţ.

„Aceste numiri sunt politice. Eu am spus de fiecare dată că îmi voi rezerva dreptul, atunci când o numire nu este una care ne reprezintă ca Guvern, să am o altă opinie faţă de BPN. Iar aici, cum am aflat informaţie care mergea în această direcţie, am revenit asupra deciziei. Sunt foarte ferm în ceea ce priveşte oamenii pe care îi numesc. Dacă aş fi avut informaţia la momentul respectiv nu aş fi făcut numirea”, a afirmat premierul joi, după şedinţa de Guvern.

Premierul Cîţu nu a dorit să spună ce la ce informaţie se referă. Totuşi, la insistenţele jurnaliştilor, premierul a transmis: „O informaţie care mi-a venit după aceea. Multe informaţii nu sunt publice”.

Marian Murguleţ ar fi lansat atacuri şi critici la adresa PNL şi a preşedintelui Klaus Iohannis. Cu toate acestea, întrebat dacă a vorbit la telefon cu preşedintele Iohannis pe această temă, Cîţu a răspuns: „Nu am primit de la preşedintele Iohannis un telefon”.

Florin Cîţu a semnat miercuri o decizie de eliberare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării a lui Marian Murguleţ, la nici o zi de când îl numise pe această poziţie. Decizia, care a publicată miercuri seara în Monitorul oficial, nu prezenta şi motivele acestei schimbări.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu a înţeles motivul numirii lui Marian Murguleţ ca secretar de stat în Ministerul Cercetării, spunând că a fost o numire „cam ciudată”, însă înţelege motivul demiterii.

Vezi şi: Marian Murguleţ, eliberat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării la o zi de la numire. Surse din PNL spun că numirea sa nu a avut acordul BEx