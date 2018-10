Cum se distrează lumea în secţiile de vot: „L-am rugat pe paznic să nu mai permită accesul în secţie a mai mult de 4 persoane simultan. I-au dat lacrimile. De râs“

Laurenţiu Fufezan povesteşte cu umor entuziasmul din secţia de votare: "Ajuns în secţie la ora 6.00. Totul ok. Am deschis prăvălia la ora 7.00. Niciun muşteriu. De plictiseala, s-au animat discuţiile despre biserica, popi, contribuţii. Delegatul PNL este colectorul de dari al parohiei. Delegata PSD e revoltată pe biserica si popi. O cearta delegata UDMR (PSD sub acoperire): "Cum sa te îngroape daca tu nu plăteşti contribuţiile?" Eu cu delegatul ALDE suntem pe sub masa de ras. Se uita la noi cu milă, că nu suntem piosi. Delegatul PMP sta cu ochii în telefon. Nu stie ce sa zica.

Preşedintele e cântăreţ în corul bisericii, dar e bonom si mistocar.

"Reprezentatul ALDE: totul e să nu dea ăştia ordonanţă să venim şi luni"



Shere Marinescu povesteşte atmosfera din secţia de votare din comisia căreia face parte: "Suntem 3 bărbaţi mai tineri şi 3 doamne mai în vârstă în comisie. Ne plictisim, doamnele ne întreabă dacă suntem căsătoriţi. Nu suntem niciunul. O doamna în jur de 65-70 povesteşte că ea trăieşte de 15 ani cu un prieten fără să fie căsătoriţi şi că preoţii îi zic că preacurveşte. Se râde copios. Toată lumea cade de acord că preoţii şi Biserica din ziua de azi nu mai au har, sunt degeaba. "Ştiţi cum au preoţii buzunarele? Până la glezne." ne zice altă doamna.

Previziunea tuturor: nu vine nici dracu azi, e degeaba.

Cred că azi şi mâine BOR îşi bate ultimul cui. De aici încolo, căderea în irelevanţă", spune Marinescu pe Facebook. Entuziasmul membrilor comisie se vede după remarca reprezentattului ALDE povestită de Marinescu:"Totul e să nu dea ăştia ordonanţă să venim şi luni".