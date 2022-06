Cum arată averile primilor oameni în stat

Toate persoanele care ocupă o funcţie publică, fie că sunt demnităţi numite, alese sau obţinute prin concurs, trebuie ca până pe 15 iunie să depună declaraţiile de avere şi de interese. Majoritatea liderilor de prim-plan şi-au depus deja declaraţiile în care poate fi văzută agoniseala lor de până în prezent.

Şeful statului, Klaus Iohannis, a fost primul care şi-a depus declaraţiile. Iohannis a încasat pentru funcţia de preşedinte al României 179.507 lei, adică lunar 14.950 de lei. Pe lângă indemnizaţie, şeful statului şi-a mai rotunjit veniturile cu 82.000 de lei din chiriile pentru mai multe dintre imobilele pe care le deţine.

Klaus Iohannis are în continuare şase imobile în Sibiu. Mai precis, trei case de locuit şi trei apartamente, acestea din urmă fiind de 67 de metri pătraţi, 84 de metri pătraţi, respectiv 253 de metri pătraţi. Preşedintele României nu are maşină personală, iar în conturi are economisiţi 170.000 de lei. Faţă de anul trecut, preşedintele are mai puţini bani în conturi, în condiţiile în care în penultima declaraţie de avere preciza că are 201.000 lei. De asemenea, anul trecut, Klaus Iohannis a declarat inclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în valoare de 29.784 de lei.

Venituri de 380.000 de lei

Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, stă mai bine la capitolul venituri faţă de şeful statului. În primul rând, Ciucă a avut pe anul fiscal anterior venituri de 166.000 de lei reprezentând indemnizaţia de ministru al Apărării şi cea de prim-ministru (o lună şi cinci zile), însă şeful Guvernului este şi pensionar. Pensia de serviciu a acestuia s-a ridicat, în 2021, la aproximativ 215.000 de lei. În ceea ce priveşte bunurile, Ciucă are o casă de locuit în localitatea Dumbrăveni (judeţul Ilfov), două terenuri intravilane (unul în Dumbrăveni, iar altul în Pieleşti, localitatea natală din Dolj). Spre deosebire de şeful statului, prim-ministrul are două autoturisme, ani de fabricaţie 2006 şi 2020. În ceea ce priveşte banii puşi la saltea, şeful Guvernului are în conturi 160.000 de lei, iar circa 120.000 de lei în fonduri de investiţii. Nicolae Ciucă are şi datorii, adică un credit de 100.000 de euro, contractat în 2020 şi cu scadenţă în 2025. Raportat la anterioara declaraţie de avere, depusă după învestirea Guvernului (noiembrie 2021), singura diferenţă notabilă e că a reuşit să mai economisească în jur de 30.000 de lei.

Marcel Ciolacu, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi al PSD, are o situaţie financiară şi mai bună faţă de cei menţionaţi anterior. Pe lângă indemnizaţia de deputat, de 135.000 de lei în 2021, Ciolacu a mai încasat dividende de 489.000 de lei şi i-au fost rambursaţi 133.000 de lei şi de Autoritatea Electorală Permanentă, adică banii din campania pentru alegerile din 2020.

Şeful PSD are două case de locuit în Buzău, două terenuri intravilane în acelaşi oraş, dar nu are maşină. În conturi a strâns 94.000 de lei şi aproximativ 35.000 de euro. În afara unui împrumut dat fiului său, de 490.000 de lei, Ciolacu are credite la bănci în valoare de 85.000 de euro şi 35.000 de lei.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, este singurul mare demnitar care nu are încă declaraţia de avere pusă public până în momentul de faţă.