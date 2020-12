Codrin Ştefănescu, noutăţi despre starea de sănătate a lui Dragnea, infectat cu COVID-19: „Va lupta pentru viaţa sa!”

„În sfârşit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secţia celor infectaţi de virus, unde a fost transferat cu câteva zile în urmă! M-a rugat să transmit tuturor că starea sa nu s-a agravat. Cel puţin până azi! M-a asigurat că va trece şi prin această nouă încercare, şi că va lupta pentru viaţa sa! Vă voi ţine la curent în mod constant!”, a scris Codrin Ştefănescu luni pe Facebook.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost confirmat cu noul coronavirus, fiind transferat la Penitenciarul-spital Jilava. Dragnea nu are simptome specifice pentru COVID-19.

„Două persoane custodiate de Penitenciarul-Bucureşti Rahova au fost confirmate pozitiv la testele efectuate pentru SARS-CoV-2. Acestea au fost transferate la Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava, în vederea aplicării condiţiei terapeutice optime. Nu prezintă simptomatologie specifică", a precizat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Cum s-ar fi infectat Dragnea în penitenciar

Tot Codrin Ştefănescu a fost cel care a dat publicităţii, duminică, informaţia că Liviu Dragnea a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

„Vreau sa vā anunţ că Liviu Dragnea a fost internat! Este suspect de COVID! Deşi nu a fost scos la muncă în ultimele luni, deşi a fost izolat in cameră în mod abuziv! Povestea e scurtă: după ce avocaţii au obţinut in instantă decizia de a fi trimis la muncă, după abuzul constant la care a fost supus, i s-a cerut un test anti-COVID. A ieşit pozitiv, inexplicabil in situaţia izolării sale, apoi a fost trimis şi internat la spitalul penitenciarului Jilava!”, a scris, duminică, pe Facebook Codrin Ştefănescu.

Liviu Dragnea a împlinit, în 28 octombrie, 58 de ani. Fostul lider al PSD a fost condamnat definitiv în 27 mai 2019, de magistraţii ÎCCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.