Ciucă a acceptat demisia lui Chesnoiu din funcţia de ministru

„Prim-ministrul României Nicolae-Ionel Ciucă a luat act de anunţul demisiei domnului Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Guvernul României îşi menţine angajamentele de a asigura standardele de integritate şi profesionalism necesare bunei funcţionări a Executivului”, a transmis Guvernul.

La rândul său, Chesnoiu a venit cu explicaţii privind cauza DNA: „Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă! În urma apariţiei în spaţiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toţii egali în faţa legii şi vreau să am posibilitatea de a elimina orice potenţială suspiciune! Mă retrag din funcţia de ministru - nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activităţii mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulţumesc tuturor celor care aveţi încredere în mine, în nevinovăţia mea şi în toate lucrurile bune pe care le-am făcut”, a precizat fostul ministrul

Precizările PSD

Partidul Social Democrat a anunţat că va vota pentru ridicare aimunităţii lui Chesnoiu: „Cu privire la comunicarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin care se solicită ridicarea imunităţii parlamentare pentru ministrul Adrian Chesnoiu, facem următoarele precizări: Aşa cum a anunţat deja, ministrul Adrian Chesnoiu doreşte ca instituţiile abilitate să facă cercetările necesare pentru eliminarea oricăror suspiciuni cu privire la activitatea sa. În acest sens, domnul Chesnoiu solicită „tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare”.

De asemenea, Adrian Chesnoiu a luat decizia de a se retrage din funcţia de ministru şi de a se suspenda din Partidul Social Democrat. PSD consideră că pe durata întregului mandat de ministru, domnul Chesnoiu şi-a îndeplinit sarcinile în mod profesionist şi cu integritate, fiind unul dintre cei mai eficienţi membri ai actualului guvern. PSD va respecta deciziile luate de domnul Chesnoiu. Conduita onorabilă a acestuia, de a se retrage prompt din toate funcţiile deţinute în Guvern şi în partid, va permite instituţiilor abilitate să facă cercetările necesare cât mai rapid, pentru a înlătura astfel orice suspiciune asupra activităţii sale”, a anunţat PSD.