Cîţu: „USR PLUS a legat desfiinţarea SIIJ de aprobarea proiectului Anghel Saligny. Secţia Specială a trecut de Guvern. Voiau un avantaj de imagine” VIDEO

„Cine vrea să dea jos acest Guvern este responsabil că nu sunt paturi la ATI, responsabil că nu putem să dăm un OUG pentru a-i ajuta pe români cu facturile în iarnă. Alianţa toxică USR-PLUS - AUR trebuie să îşi asume că românii vor avea de suferit pentru faptul că nu vom avea un guvern”, a declarat premierul Cîţu miercuri seara, într-o intervenţie la Digi24, după ce anterior afirmase că nu a fost întrunit numărul de paturi pe care îl ceruse la ATI.

Cîţu: „USR PLUS a încercat să obţină avantaj de imagine”

Florin Cîţu a declarat că disputele în coaliţia de guvernare au început odată cu apropierea Congresului PNL, când reprezentanţii USR PLUS „au legat desfiinţarea SIIJ de aprobarea Anghel Saligny”.

„Anghel Saligny a fost în dezbatere publică aproape o lună de zile, niciodată nu s-a opus cineva, dintre colegii de coaliţie. Discuţiile au apărut în momentul în care se apropia data Congresului şi au legat desfiinţarea SIIJ de aprobarea proiectului. Au spus că nu vor fi niciodată de acord cu Anghel Saligny până nu vom trece Secţia Specială. Eu am trecut Desfiinţarea SIIJ de Guvern, am trimis în Parlament. Nu aveau nimic împotriva programului, doar încercau să obţină un avantaj de imagine”, a explicat premierul.

Cât despre acuzaţiile lui Stelian Ion, care susţinea că documentul privind programul Anghel Saligny nu a ajuns la Ministerul Justiţiei pentru avizare, Florin Cîţu a transmis: „Există încă din 17 august un aviz favorabil cu oservaţii la Ministerul Justiţiei pe care nu l-a semnat niciodată. Nu poţi să spui că nu a fost niciodată aici când aveai deja un aviz pregătit cu observaţii. Nu poţi să o blochezi, aici este un abuz al ministrului. (…) De 30 de ani de zile stăm cu drumuri neasfaltate, cu localităţi fără apă şi fără canalizare. Oricine poate spune că proiectul nu va avea niciun efect cel puţin un an jumatat sau doi”.

De asemenea, premierul a subliniat că soluţia cea mai simplă ar fi fost ca USR PLUS să numească imediat un alt ministru al Justiţiei.

„Am avut discuţii cu domnul Barna şi cu domnul Cioloş în acea zi, nu doar o dată, de mai multe ori. De fiecare dată mi se spunea că Stelian Ion are mandat să nu dea aviz până nu trece SIIJ. Ameninţarea cu moţiunea a venit imediat ce am acceptat pe ordinea de zi Anghel Saligny. Proiectul (SIIJ n.red.) a trecut de Guvern, eu mi-am făcut treaba. De fiecare dată când a trebuit să susţin ceva, am susţinut. Este vorba de SIIJ versus Angel Saligny. Este un şantaj pentru că nu au nicio legătură. Nu poţi să spui că l-ai mandatat pe ministru”, a mai adăugat Cîţu.